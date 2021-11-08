Clara是我其中一位減磅新戰友，她的減磅經歷豐富，方法不勝枚舉：節食、運動、食藥減肥等等。今天與她會面，她又有新發現：「近來新興Sirtfood Diet，很多外國名人都跟隨此餐單，聲稱一星期可減三公斤！我可以嘗試嗎？」

減肥達人果然名不虛傳！一有新興餐單便會研究，我解釋：「Sirtfood Diet（激瘦飲食法）建議進食一類食物，以提升身體長壽基因Sirtuin的水平。而某些小型研究指出，Sirtuin可提升體內新陳代謝、延緩衰老等好處。然而，Sirtfood Diet要求嚴格控制卡路里攝取於一千卡至一千五百卡內，相信這才是最主要能成功減磅的原因。」

「Sirtfood Diet的餐單內會建議甚麼食物呢？」Clara追問。

「比較常見的其中幾款食物為：蔬果類的羽衣甘藍、士多啤梨、藍莓、西蘭花、蘋果、香蕉、紅酒、綠茶、咖啡、三文魚、雞胸肉、85%黑朱古力等等。」我舉例說明。

Clara驚訝地回應：「減肥都可以吃黑朱古力嗎？還有紅酒？這究竟是甚麼餐單？我很有興趣去試！」

「的確，可吃點朱古力和紅酒等，但記緊每日卡路里攝取量，不能多於一千卡！可以想像一下，吃朱古力和紅酒的量也不能多吧！」我提醒她。

聽罷，她像皮球洩了氣般，空歡喜一場。

「其實Sirtfood Diet建議的食物多為新鮮食物，只要將Sirtfood融入均衡飲食中，其實是可取的。但如果只吃Sirtfood Diet建議的食物，則有機會導致營養不良，例如缺少鈣質和鐵質。」我繼續解釋。

另一方面，攝取太少卡路里，亦會導致新陳代謝減慢、肌肉流失等問題，所以還是均衡飲食比較好。

Clara點點頭回應：「嗯，還是乖乖跟你的餐單好了……」