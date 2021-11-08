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不存在食物級的化粧品

副刊版 2021/11/08

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標榜天然成分的化粧品愈來愈受歡迎，因大眾皆意識到，現時市場售賣的化粧品，當中的合成化學成分對人體有深遠傷害。有市場分析，打着天然成分的化粧品，去到二○二五年，全球生意額將達五百億美元。連荷里活女星如Gwyneth Paltrow和Jessica Alba也想在此分一杯羹，分別創辦了Goop和The Honest Company。

有次，Gwyneth Paltrow出席名嘴Jimmy Fallon節目做推廣，為了顯示產品有幾「天然」，她當眾將薯條蘸自家品牌潤膚膏後吞食。我看了不以為然，慣用真正天然產品者，俱識途老馬，懂買比她品牌更天然兼便宜的產品。至於Jessica Alba的公司，則被顧客告上法庭，指她旗下的產品，部分不太honest，含有非天然和合成化學物質。

現時，很多地方的廣告條例對「天然、有機、純正」等宣傳字眼，並無嚴格監管。近年還出現了edible / food-grade（可食用/食品級）的宣傳字眼，如：food-grade lipstick（可食用唇膏），極為誤導。

上月，內地國家藥監局發表文章，題為《「食品級」化粧品是對消費者的誤導》，因有品牌僅在生產化粧品過程中，使用了同樣可用作生產食品的原料（不是用了食品做原料，而是用了可放在食品的原料做材料），就這樣，有品牌把產品標成「食品級」，實情是產品與「食品」差天共地，故我同意文章所持的觀點：「根本不存在食品級的化粧品」。而內地已於上月發布了《兒童化粧品監督管理規定》，不能用「可食用/食品級」等字眼/含義，將於明年一月一日起施行。相對來說，香港的廣告條例在保護消費者方面，則一向落後。

又，歐盟國家在對待「天然、有機」產品比北美嚴謹得多，單在化粧品項目中，便禁止或限制了逾千三種化學物質，但北美只禁制十一種而已。在有機認證方面，歐盟的專業認證機構ECOCERT，遠比美國的USDA標準高得多；雖然前者並非完美，但買有機食品或產品，仍是放心之選。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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