御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 副刊版 2021/11/08 分享： 御名園中菜館由即日至12月5日推出「花膠響螺清蒸海沙巴斑饗宴」（4人分量），全綫6間分店供應，現經Togetda預訂更可享5折優惠，4個人$648起就可品嘗9道菜，包括五常米釀脆皮鳳全翼、蟲草花姬松茸 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 今日 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 2021/11/05 意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 2021/11/05 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 2021/11/03 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 2021/11/03 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 菜式 魚 蛋 咖啡 聖誕節 中菜 飲品 朱古力 薑 蛋白質