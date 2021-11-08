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御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠

副刊版 2021/11/08

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御名園中菜館由即日至12月5日推出「花膠響螺清蒸海沙巴斑饗宴」（4人分量），全綫6間分店供應，現經Togetda預訂更可享5折優惠，4個人$648起就可品嘗9道菜，包括五常米釀脆皮鳳全翼、蟲草花姬松茸

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欄名 : 新鮮熱辣

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