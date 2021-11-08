星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節

冬日將至，星巴克推出4款冬季限定飲品（$45起），包括薑汁鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡、拖肥果仁脆趣冷萃咖啡，更換上繽紛禮物花紙飲品杯亮相，搶先送上聖誕祝福。

薑汁鮮奶咖啡，以特濃

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