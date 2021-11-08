星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 副刊版 2021/11/08 分享： 冬日將至，星巴克推出4款冬季限定飲品（$45起），包括薑汁鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡、拖肥果仁脆趣冷萃咖啡，更換上繽紛禮物花紙飲品杯亮相，搶先送上聖誕祝福。 薑汁鮮奶咖啡，以特濃 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 今日 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 2021/11/05 意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 2021/11/05 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 2021/11/03 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 2021/11/03 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 菜式 魚 蛋 咖啡 聖誕節 中菜 飲品 朱古力 薑 蛋白質