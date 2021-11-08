南記粉麵推出胡椒豬肚湯雞翼米綫

南記粉麵推出全新的胡椒豬肚湯雞翼米綫（$53/配香蘭葉桂圓茶），胡椒性溫味辛，有驅寒保暖功效，同時能開胃亦能調解脾胃不適；豬肚則含有豐富蛋白質，更有幫助消化和吸收功效。以特級白胡椒、豬肚及雞肉精心熬製

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