南記粉麵推出胡椒豬肚湯雞翼米綫 副刊版 2021/11/08 分享： 南記粉麵推出全新的胡椒豬肚湯雞翼米綫（$53/配香蘭葉桂圓茶），胡椒性溫味辛，有驅寒保暖功效，同時能開胃亦能調解脾胃不適；豬肚則含有豐富蛋白質，更有幫助消化和吸收功效。以特級白胡椒、豬肚及雞肉精心熬製 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Samsung X Maison Kitsune 推出 Galaxy Watch4 及 Buds2 特別版 今日 Samsung X Maison Kitsune 推出 Galaxy Watch4 及 Buds2 特別版 《動森》免費更新 推《快樂家樂園》 今日 《動森》免費更新 推《快樂家樂園》 青年廣場漂書節2021 2021/11/06 青年廣場漂書節2021 國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機 2021/11/05 國泰推出實時對話支援服務 簡化登機手續及零接觸登機 Coravin全新產品Coravin Sparkling氣泡酒保存器 2021/11/04 Coravin全新產品Coravin Sparkling氣泡酒保存器 蛋 蛋白質 雞翼