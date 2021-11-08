打台灣牌又怕衝突 拜登到底想甚麼？

《伊索寓言》有篇「狐狸和貓」：狐狸和貓結伴同行一路搵食，矛盾漸生。一天狐狸對貓吵起來：「你以為聰明過我嗎？我渾身本領！」貓說：「我認我只會一招，但那能頂一千招！」狗吠突然響起，獵人帶着獵犬來了。貓二話不說即刻爬上樹。狐狸想了很多辦法脫身，卻決定不了用哪種，又是加速逃跑，又是折返洞穴。獵犬追了上去，狐狸就此了斷。故事寓意是：常識永遠比機靈狡猾更有價值。

台灣問題「切香腸」 無視風險升級

台海近期鬧得沸沸揚揚，中方表述已是老生常談，美方表述卻是花樣百出。中美元首視頻會晤要在年底前成事，台灣問題看來已成為最大障礙。

對拜登來說，倘能一邊舉行美中元首會，一邊邀請台灣當局出席美方12月主辦「民主峰會」，既找來北京合作，亦能展示對華強硬，豈非彰顯對華「合作競爭又對抗」如意算盤？只是北京自然不會答應。

拜登口口聲聲強調美中要避免衝突，但美方對最敏感的台灣問題卻不斷「切香腸」，未有在意衝突風險升溫。拜登既是先將台灣與北約混為一談，繼而聲稱美國有承諾協防台灣，兩次都弄錯事實，要白宮出面澄清；國務卿布林肯則鼓動各國支持台灣加入聯合國體系，欲將台灣問題國際化。

美方亦經傳媒與台灣當局唱雙簧，證實少量美軍人員在台提供訓練，打破兩岸與華府心照不宣這公開秘密的多年默契。台灣當局也日復日地，渲染解放軍軍機進入台「西南空域」，哪怕這空域其實伸到廣東離岸，與台島有相當距離。

戰略收縮戰略明確 兩思潮夾擊

拜登政府對華政策自相矛盾，一方面雖然意識到中美爆發衝突後果不堪設想，要設法避免，另一方面卻不能自拔地玩火，頻以最易引爆衝突的台灣問題來遏制中國。

究竟華府葫蘆裏賣甚麼藥？可以說，拜登正夾在了美國兩種思潮--戰略收縮與戰略明確的鬥爭之中，身不由己。

美國數十年來「以接觸改變中國」、「藉協助中國發展令中國融入（西方）世界」（這當然只是美方邏輯）策略失敗，是美國內部今天罕有的普遍共識，但談到美國接着應怎樣做，就一如既往爭吵不休、互相否決。

戰略收縮（retrenchment）支持者不乏重量級現實主義政治學者，包括芝加哥大學的John Mearsheimer、哈佛大學的Stephen Walt等，近期較為活躍者則有喬治華盛頓大學的Charles Glaser。

這一派認為，美國綜合國力雖仍第一，但相對下滑已是常識，而戰略收縮是此時最理性的自保辦法。概念就是將更多責任交回盟友本身，避免捲入他方衝突，以集中精力解決自身問題。哈佛研究指出，近現代相對衰落大國，例如英國，選擇戰略收縮後，普遍都成功穩住國力排名。

一國核心利益，不過就是自身安全和發展前景。戰略收縮陣營察覺到，美國已過度擴張，全球盟友看似陣容強盛，實質不勝重負。不少盟友遠在世界另一端，語言文化歷史不同，甚至制度都不如「理想」，他們命運無關美國核心利益，惟美國卻在擔保他們安全。美軍兵力分散全球熱點，容易意外捲入衝突之餘，一旦出事，前沿部署力量亦不足應戰。這種做法更迫使中國與俄羅斯愈走愈近，也助長反美伊斯蘭極端主義，加劇美國險境。

台灣並非美國盟友。美國自與新中國建交，即廢除美台共同防禦條約，不再承諾協防台灣，僅沒有說過不會。戰略收縮陣營因此看來，美國如果為了台灣而冒上與中國開戰風險，極其愚蠢，畢竟中國常規軍力比蘇聯更接近美國，同時擁有核武。美國應如冷戰大部分時期尋求與蘇聯力量均等一樣，與今天中俄三分勢力範圍，互不侵犯，捍衞和平和安全這最大利益。

戰略明確（strategic clarity；又稱戰略清晰）觀點則完全相反，主張全力挺台。這一派其實屬於新保守主義，除了更講意識形態，堅持「宣揚民主」，更不願放棄冷戰後美國一度的唯一超級大國地位，故支持干預主義政策。比起警覺中美不可開戰，他們更強調的是美國輸不起。

他們相信，美國倘在地緣上向中國退讓，就等於徹底失敗。中國國力已直逼美國，亞洲更是21世紀世界中心，美國不能承受中國成為亞洲盟主。而且如果兩岸統一，美國信譽不但在日本、澳洲等盟友面前岌岌可危，中國力量投射更可直出西太平洋，打破美國支配全球海洋格局。美國失去亞洲話語權、海權受到蠶食，即返魂乏術。

拜登首年民望挫 仇華氣候添壓

所以就新保守主義者而言，美國現在一不做二不休，應該打破戰略模糊，明確承諾協防台灣，並盡一切辦法否定中國繼續發展的權利和空間。這一派主要以特朗普政府成員、國會反華力量為代表；國防部前高官Elbridge Colby 9月出版有關新書即名為《The Strategy of Denial》（拒止戰略）。用這些人的話來說，是「要令中國清楚自己位置」（put in its place）。

不管拜登團隊骨子裏怎看，戰略收縮、戰略明確兩條路都會完全改變現狀，都不是輕易的選擇，惟有在這無法調和的兩極之間，強行耍出古怪的平衡雜技。

拜登一面是奧巴馬派系的人，深知美中關係重要，也有心做好美國自己的事，解決社會種族問題重振雄風；但另一面，美國仇視中國政治氣候，及其對執政者的壓力也是不可忽視，而拜登首年民望跌幅已創了戰後總統紀錄。拜登政府因此既表示無意新冷戰，嘗試改善美中經貿關係，並強調要設置防護欄避免衝突，但又老是在說「要從實力地位出發」，與中國「極度競爭」，更猛打台灣這張保守勢力自以為的「王牌」。

時勢皆在北京 急的只是美國

到底拜登政府對台操作是否僅為內部表演，中美暗裏已充分溝通，有不擦槍走火的默契？這還有待觀察。但無論如何，中美關係的結構性衝突不會改變，長綫走向恐是撲朔迷離，是陰是晴相當程度視乎美方政治需要。

對中方來說，台灣問題的一貫立場，永遠比美方百變花招更有價值。決定乾坤的終歸是實力，中方近日對美台高調動作反應相對低調，拒絕隨之起舞，國家主席習近平辛亥談話更強調堅持和平統一，反映軍事上、經濟上，時勢皆在北京，急的只是美國。正如普京所言，中國按購買力平價（Purchasing power parity, PPP）計算經濟規模已超美國，實現國家目標用不着動武。美國只要不敢實質顛覆中美建交時美台斷交、廢約、撤軍三條絕對底綫，導致不可預測的衝突，就損不了中方戰略主動權。

▲ 美國總統拜登口口聲聲強調美中要避免衝突，但美方對最敏感的台灣問題卻不斷「切香腸」，未有在意衝突風險升溫。（路透社資料圖片）