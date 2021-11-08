「孤獨精」闖禍 西貢不少牛在捱餓

新聞說，大嶼山貝澳昔日牛王「孤獨精」被新牛王、牠的兒子「大眼仔」追趕，慌亂之下衝上行人路撞傷學童。我住在西貢，也經常見到牛，聽說偶爾會有水牛為了爭王而衝突，不過沒親眼見過。我每天見的黃牛，都很善良、與世無爭。牛，本來就溫順，即使是牛王，也不會經常橫蠻生事，和廣東人說的撩是鬥非粗魯之輩「牛王頭」，是兩回事。我其實不大明白為何用「牛王頭」、「牛精」、「牛脾氣」等來形容人容易衝動、橫蠻粗野之類。

牛在中國文化中的形象多數是正面、勤懇、友善等，中國古代是農耕社會，牛是重要的生產勞動助手，中國人利用和馴養牛已久，農地活躍着水牛身影，被食用的黃牛則更為我們熟悉。古時牛為五牲之首，商周時期祭祀活動最高規格是以牛、羊、豬合祭。天文28宿中玄武7宿之一的牽牛星，與天琴座的織女星，在民間演義的堅貞不渝愛情故事流傳至今。古人對牛好，有一段長時間是不准殺牛的。

《唐律疏議》說：「牛為耕稼之本，馬即供遠致軍。」為了保證農業生產，禁止私自殺牛的耕牛保護制度，載入了歷代王朝法律體系，綿延千多年。對於耕牛的保護，要數唐、宋最為嚴格，不管大牛小牛一概不准宰，只有牛自然死亡後才能拿來食用，違者可死。到明清，一旦耕牛老邁，在官府允許下還是可以流入市場供食用。不過如果有人非法私殺耕牛，打一百大板；如果殺別人的耕牛，更會被流放云云。從民國到解放後，黃牛在很長時間還是農業生產主力，仍受不同政策保護。直到上世紀80年代，農業機械漸普及，同時也為了鼓勵肉牛行業發展，耕牛保護制度才走進歷史。

數千年來牛受中國人稱頌，包括作家郭沫若、名畫家李可染等。李可染多數畫水牛（【按此】立即睇：李可染畫牛珍貴視頻），偶而也畫黃牛，人們把他的牛，和齊白石的蝦，徐悲鴻的馬，黃胄的驢，並稱「20世紀中國水墨四絕」。李可染自己曾表示喜愛牛的形象和精神，因而用水墨畫起來，不是臨仿前人，而是基於自己直接觀察與感受，不是需要的時候對着牛看看就畫，而是有一段日子住在牛棚隔壁，近距離接觸牛，一番感受漾心頭，之後得出對牛的稔熟：「我清早起床刷牙，便看見牠，晚上牠喘氣、吃草、蹭癢、啃蹄，我都聽得清清楚楚。」

李可染從牛習性 體悟民族氣魄

李可染從牛的習性中，體悟到自己所嚮往的民族性格、民族氣魄，他在《五牛圖》中題道：「牛也力大無窮，俯首孺子而不逞強，終生勞瘁，事農而安不居功，性情溫馴，時亦強犟，穩步向前，足不踏空，皮毛骨角，無不有用……。」郭沫若有一首詩《水牛讚》，李可染亦筆錄在一幅畫上：「水牛、水牛，你最最可愛。你有中國作風、中國氣派，堅毅、雄渾、無私……你角大如虹腹大如海，腳踏實地而神遊天外。你於人有功，於物無害……活也犧牲死也犧牲，死活為了人民你毫無怨艾。」

李可染筆下本來溫順的水牛也有橫蠻之時，卻橫蠻得可愛，甚麼是「犟」？就是牛「叫站不站，叫跪不跪，牽着不走，打着倒退。」他的《犟牛圖》最見牛的性情，畫中牛童死命牽牛，牛硬是一步不肯動，情景生動有趣。其實我覺得這就像人的「牛頸」，而不是「牛精」、粗野，是性格或者情緒吧，沒傷害他人或他牛，沒啥大不了。

貝澳「孤獨精」撞傷學童，大家都關心，反過來同樣應該正視動物的道路安全。《道路交通條例》訂明，如車輛導致動物受傷，司機必須停車，24小時內報警，並向執法人員提供資料，惟《條例》中所指的「動物」一直僅指馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊。由昨天（7/11）開始，新修訂的《條例》生效，將貓、狗加入「動物」定義內。換言之，根據新規定，司機如撞到貓或狗必須停車，若沒有停車，可罰款1萬港元及監禁1年；沒有在意外後24小時內報警，則罰2.5萬監禁半年。當局希望修例後，能讓在交通意外受傷貓狗及時獲得治理。

李可染的作品，多數畫水牛與牧童，水牛走在春草大地，牧童蹲在牛背上，兩者皆自得，令人感到溫煦舐犢之情，把觀眾引入離現代城市人生活很遙遠，但令人神往的世界。西貢的牛可沒那種幸福，本港偶爾都有牛衝突，因為無影響人所以無人理，更上不了新聞，西貢萬宜水庫一帶生活着一批牛，同樣一貫無人理，不時餓肚皮，因為找不到草吃，尤其秋冬季。有一批「牛牛義工聯盟」（【按此】立即睇：「義工聯盟助西貢牛牛」）的朋友，定期在其他地方割鮮草或購買乾草，老遠送草給牛牛，近期他們資源拮据，大家有興趣可相助，即使九牛一毛，或者小試牛刀當義工割草，出九牛二虎之力搬草給牛牛。