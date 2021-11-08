推廣「安心出行」 駁10個反對藉口

特區政府上星期進一步擴展強制使用「安心出行」應用程式的範圍，新聞焦點則主要落在於公共街市使用「安心出行」，認為對檔販和長者帶來極大不便。縱然本文刊登之日，他們又似乎已經習慣，而整體運作亦很暢順，但不少反對派輿論仍以近乎本能反應般作消極抵抗，當中可總括出下列10個常用藉口與迷思：

（1）特區政府「擾民」--這個說法奇怪之處，是所有防疫檢疫及限制社交距離措施，本質上皆是透過阻礙市民日常生活，從而減低傳播風險。既如是，則要求市民在公眾地方佩戴口罩也可算是「擾民」（美國的確有不少人至今仍這樣想，而不服從戴口罩令）；從外地回來需要隔離又是「擾民」；幼稚園及小學因爆發上呼吸道感染及流感樣疾病個案，因此被納入強制檢測公告，亦是「擾民」。

融入「內循環」 為通關創條件

現實是：真正騷擾市民生活的是新冠病毒，「安心出行」則旨在提醒市民、保護市民，讓有機會受感染者能盡早進行檢測。

（2）為何本港一切政策皆指向與內地通關--可以從兩個層次去拆解這類批評之空廢：宏觀而言，目前內地疫情穩定，相比過去4星期歐洲新增確診病例增加55%，且美國疫情反覆兼不見起色，香港專注融入「內循環」乃理所當然，而擴展強制使用「安心出行」範圍，正是要為通關創造更好條件。

再從實際操作角度出發，實施港區國安法及完善選舉制度後，中央體現了對香港的全面管治權，故不論通關與否，往後香港所有政策範疇，其實也得與內地接軌，根本就是港府官員制定政策時必須包含之基本盤。

（3）長者或無家者沒有智能電話--提出此批評的言論，不少都陷入了本末倒置謬誤，彷彿在說因為這兩類人無智能手機，所以不應該強制他們使用「安心出行」進入特定處所云云。然而，這類想法實際上並沒有為長者及無家者的健康與福祉着想，罔顧他們的感染和傳播風險：理論上，長者抵抗力較弱，而露宿者又經常到不同地區，他們反而是更需要使用「安心出行」以獲保護的一群。

真的要怪責政府的話，倒是為何不早早安排免費送智能手機給貧困長者和無家者，讓他們一開始便參與「安心出行」。

（4）應該公布「安心出行」的效用說服市民--固然，以上分析又會引來另一些辯駁，指市民一開始不使用「安心出行」，主要是因為對其效用存疑，認為一旦公布以往能成功找出多少確診者，政府便更有說服力叫市民下載。

在香港過去多月長期零確診的情況下，提出以「能找出多少確診者」作為有助下載之佐證，本就沒有意義，遑論其「立論」根本亦不明確：至今仍抗拒下載「安心出行」的人當中，有多少是因為嫌功效弱而不使用？又有多少是因為政治取態或私隱原因，所以才不願意配合政府？

食肆「填紙仔」 私隱更易外洩

（5）「安心出行」侵犯私隱--撇除科技專家已多次解釋，「安心出行」應用程式是把資料留在手機，政府只是在發現有感染風險的處所時，才通知曾到過這些地方的相關用戶，更令人不可思議的是，如果真是如此緊張私隱外洩，「填紙仔」這種把私隱以紙本留底的方式，留下資料給業務一向並非致力保障客戶私隱的食肆或其他店舖，實質上私隱外洩的風險肯定更高；除非填表格的人一直打算犯法，刻意報上錯誤資料，否則以「我要保私隱」作為不使用「安心出行」的主要理由，並不站得住腳。

新措施實施太急難適應--「安心出行」於去年11月11日推出，至本周三剛好滿一年，加上大街小巷早已貼滿相關二維碼，怎可能是推行得過急？況且，在擴展強制使用「安心出行」到公共街市初期，政府的確有派員協助市民適應新做法，絕非一開始便處罰或禁入，故在「難適應」和「不肯適應」兩者之間，其實倒不難分辨。

減街市圍封風險 保檔販生意

影響檔販生意--這個藉口可以引伸出兩個值得思考的重點：其一，香港去年有21個街市「中招」，專家更形容濕街市為「疫症計時炸彈」，使用「安心出行」提高市民防疫警覺性、降傳播風險，以減低整個街市被圍封消毒之機會，反而更為生意着想。

其二，強制使用「安心出行」既成事實，而且為未來「通關」只會進一步推展（包括更多食肆），因此令自己生意長遠更好的積極做法，應當是協助一眾客戶下載，搞好關係。

是否做了這些措施便可通關--當然不一定，從目前狀況來看，似乎應該要做更多措施才有望通關。由於特區已與內地專家正式對接作針對性討論，故有理由相信，香港不更全面強制使用「安心出行」，則離通關此目標更遠。

繼續消極抵抗 不如及早準備

為甚麽不讓人有選擇不用「安心出行」這個選項--原因很簡單：放任部分市民以自私的原因不使用「安心出行」，未能全面監控傳播新冠病毒的風險，則會令各行各業的人齊齊減少選項：只有透過通關，令整體社會和經濟逐步回復正常，全香港人方有更多選項。

為甚麼要聽政府的話做「順民」--解困新聞學的其中一個關鍵，是要懂得識別哪些問題根本就沒有答案。要不願意遵從政策的人（包括使用假「安心出行」的公務員）由社會整體利益的角度思考，當中部分人還涉及反中反共仇恨情緒，也許難以找到答案。

撫心自問，順民也好、刁民也罷，更重要的問題是在疫情面前，我們應該怎樣做人？從政治現實角度，過去兩年反對派採取「攬炒」策略，最終為香港帶來甚麼結果？繼續消極抵抗？還是不如及早準備？

▲ 擴展強制使用「安心出行」範圍，正是要為通關創造更好條件。（資料圖片）