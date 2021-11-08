第4代iPad 擬列「過時產品」 行政人員版 2021/11/08 分享： 蘋果不斷推出新款iPad，據MacRumors報道，品牌正式將2012年生產的iPad 4th Gen視為「過時產品」，由今年11月1日起，無法為該型號申請官方維修服務，惟目前官網尚未將第4代iPad ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務 今日 波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務 Epic Games《要塞英雄》 下周撤出中國市場 2021/11/05 Epic Games《要塞英雄》 下周撤出中國市場 Telegram公開頻道 擬推廣告服務 2021/11/05 Telegram公開頻道 擬推廣告服務 Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 2021/11/04 Netflix推5款遊戲 訂閱會員免費玩 Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 2021/11/04 Microsoft Teams及Xbox 將添元宇宙體驗 商業 服務 產品 品牌 處理器 iPad Apple 科技行業 科技硬件 硬件