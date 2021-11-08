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第4代iPad 擬列「過時產品」

行政人員版 2021/11/08

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蘋果不斷推出新款iPad，據MacRumors報道，品牌正式將2012年生產的iPad 4th Gen視為「過時產品」，由今年11月1日起，無法為該型號申請官方維修服務，惟目前官網尚未將第4代iPad

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欄名 : 科技新知

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