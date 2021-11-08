林鄭：舊區重建 較快增私樓供應 港府扮演「促進者」 冀遏樓價升勢 地產版 2021/11/08 分享： 施政報告提出的北部都會區，屬長遠房屋供應。特首林鄭月娥接受本報獨家訪問時指，舊區重建將成私樓供應較快的途徑，港府會扮演「促進者」，當有更多供應，希望能遏抑樓價上升速度。 內地近來調控樓市，港府又會否就樓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中環地王不止508億？ 「港太多Skyscraper」 今日 中環地王不止508億？ 「港太多Skyscraper」 倘公營屋足夠 市民「住得好買得起」 今日 倘公營屋足夠 市民「住得好買得起」 通關須逐步有序 廣東省先行 今日 通關須逐步有序 廣東省先行 你可能感興趣 中環地王不止508億？ 「港太多Skyscraper」 今日 01:00 中環地王不止508億？ 「港太多Skyscraper」 倘公營屋足夠 市民「住得好買得起」 今日 01:00 倘公營屋足夠 市民「住得好買得起」 通關須逐步有序 廣東省先行 今日 01:00 通關須逐步有序 廣東省先行 林鄭月娥 樓價 發展商 施政報告 收購 深水埗 發展局 市建局 黃偉綸 強拍