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林鄭：舊區重建 較快增私樓供應

港府扮演「促進者」 冀遏樓價升勢

地產版 2021/11/08

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施政報告提出的北部都會區，屬長遠房屋供應。特首林鄭月娥接受本報獨家訪問時指，舊區重建將成私樓供應較快的途徑，港府會扮演「促進者」，當有更多供應，希望能遏抑樓價上升速度。

內地近來調控樓市，港府又會否就樓

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