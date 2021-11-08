上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」 逾3萬產品最低1折

下個月就到聖誕節喇，黛安聽公關姊妹講，Landmark North上水廣場將推出「Xmas Party Sale購物祭」，本月13日起至明年1月2日，逾3萬件美容化粧、時尚飾品、運動用品、餐飲食肆禮券以低至1折發售，真係好抵啊。其中「人氣激搶消費賞」會喺The Point by SHKP會員平台限時送出合共3,000張電子優惠券，超過80間商戶參與，購物回贈高達33%，當中包括C.P.U、Fresh、蘇寧、周生生等；另有「1折換購賞」可以激筍價換購人氣產品，包括iPhone 13.

姊妹話，今次聖誕購物祭仲會加碼送出逾1,500份限量福袋，活動期間只要消費滿指定金額即可換領，例如型格電器福袋便包括最新推出、價值$10,199嘅iPhone 13 pro max（天峰藍色256GB）。另外，活動期間每個假日首名最高消費嘅The Point by SHKP會員，更有機會獲贈AirPods（第3代）。上水廣場今次仲獨家聯乘銀聯推出Jetso eShop優惠網，以銀聯信用卡喺eShop消費滿$400，即可減$100！

本文轉載自《晴報》

▲ 超過3萬件美粧、時尚飾品、餐飲食肆禮券以優惠價發售，部分低至1折發售。