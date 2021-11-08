  • 20°C
香港時間 : 20211108日 (一) 05:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」 逾3萬產品最低1折

行政人員版 04:00 2021/11/08

分享：

下個月就到聖誕節喇，黛安聽公關姊妹講，Landmark North上水廣場將推出「Xmas Party Sale購物祭」，本月13日起至明年1月2日，逾3萬件美容化粧、時尚飾品、運動用品、餐飲食肆禮券以低至1折發售，真係好抵啊。其中「人氣激搶消費賞」會喺The Point by SHKP會員平台限時送出合共3,000張電子優惠券，超過80間商戶參與，購物回贈高達33%，當中包括C.P.U、Fresh、蘇寧、周生生等；另有「1折換購賞」可以激筍價換購人氣產品，包括iPhone 13.

姊妹話，今次聖誕購物祭仲會加碼送出逾1,500份限量福袋，活動期間只要消費滿指定金額即可換領，例如型格電器福袋便包括最新推出、價值$10,199嘅iPhone 13 pro max（天峰藍色256GB）。另外，活動期間每個假日首名最高消費嘅The Point by SHKP會員，更有機會獲贈AirPods（第3代）。上水廣場今次仲獨家聯乘銀聯推出Jetso eShop優惠網，以銀聯信用卡喺eShop消費滿$400，即可減$100！

本文轉載自《晴報

超過3萬件美粧、時尚飾品、餐飲食肆禮券以優惠價發售，部分低至1折發售。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 麥當勞全新4款鏡仔卡 Ian、Jer及Alton登場
今日
麥當勞全新4款鏡仔卡 Ian、Jer及Alton登場
八卦名利場 - APITA、UNY及谷辰夥銀聯 推雙重消費獎賞
2021/11/05
APITA、UNY及谷辰夥銀聯 推雙重消費獎賞
八卦名利場 - 戶戶送賀6周年 辦「美味日嘗之旅」限定展
2021/11/05
戶戶送賀6周年 辦「美味日嘗之旅」限定展
八卦名利場 - 選出百佳全城勁Like品牌 投票可參加抽獎贏iPhone 13 Pro
2021/11/05
選出百佳全城勁Like品牌 投票可參加抽獎贏iPhone 13 Pro
八卦名利場 - 譚仔25周年 義賣「譚仔遮遮」行善
2021/11/05
譚仔25周年 義賣「譚仔遮遮」行善

上一篇文章

麥當勞全新4款鏡仔卡 Ian、Jer及Alton登場

下一篇文章

第4代iPad 擬列「過時產品」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？