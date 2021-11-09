由北京首都機場（不是更遠在南邊的大興機場）去北京東北面的順義區，大概十五分鐘，去西邊的海淀，不堵車的話，也要一個小時。路程有距離，同時也象徵了現在流行兩類媽媽的差別——也就是海淀媽媽和順義媽媽的差異。

最早是聽到順義媽媽多一些，因為到過這區，現都成了北京新富社區的代名詞。樓盤多為別墅區，低密度、空地多，自給自足，不進城的話，簡直不覺得在北京。有不少國際學校，也有馬術學校、高爾夫球場。之前配套未開發，缺餐廳，現在有一個雲集多間頗正宗菜系的小型商場，成了順義中心點。當中有家意大利餐廳，晚飯時別有風景，大約到八點就打扮高貴美女聚集，開紅酒吃芝士。間或朋友會指出，旁邊是誰誰京城名媛。

不要想錯，並非出來做的「職業婦女」，而是闊太、千金、各種有閒主婦，打點好家中或孩子事宜（甚至家中吃了第一輪），才出來女生快樂時光，享樂和教仔兩不誤，當中有些就是典型順義媽媽。

海淀媽媽和順義媽媽都較富有，也對教養下一代成材好主動、積極及有計劃，不過策略不一。簡括而言，海淀走高強度本地考試路綫，順義走安排通道曲綫，但可以說兩者都是虎媽。

海淀對準的目標是中關村，升學是清華北大，要補習排滿，小學備初中課，初中備高中課，要做學霸型。

順義媽媽則可能更多在疏通各種資源，早早為孩子plan好路綫，主要是國際學校接軌海外升學。不是不着緊學習，各種技能沒少學，特別是各種考試以外的技能，如運動、音樂、外語等。打好和學校的升學關係，當然一樣重要，有朋友就響應校方號召，和幾個家長合力每人捐款幾十萬元建校園網球場。