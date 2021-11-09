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三文魚的另類好處

副刊版 2021/11/09

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我正準備晚餐，電話響起，Bonnie問：「你今晚打算吃甚麼？」我說：「剛打開雪櫃，研究中，有甚麼好提議？」她着急地說：「明天約好影身份證照片，但剛巧今午跟同事吃餞行飯，被迫吃過點心，回到公司後，望一望鏡，好像張包包臉，相信點心味精太重，有點水腫，有方法急救嗎？」

「噢！倒是令人焦急，盡人事吧！」我說。我看一看冰格的存貨，仍有兩包急凍三文魚柳，便提議：「今晚做三文魚蛋飯，有興趣嗎？這次不用炒的方法，弄碎三文魚蒸飯，可減少用鹽量。」她問：「三文魚也可以去水？我以為三文魚只能護心。」

「你真是有眼不識泰山，三文魚除了有眾所周知的奧米加三脂肪酸，也有豐富的鉀質，鉀質與鈉質，能平衡身體電解質，有助去水。野生三文魚的含量較高，食用一百克，已是成年人一天需求的百分之十三，比一隻中型香蕉的鉀質還要多，即使是養殖的，也有百分之九。」我詳細解釋。

Bonnie在電話那頭叫道：「真的嗎？太好了！」我續說：「三文魚也含豐富的抗氧化營養素硒，是延緩老化的好傢伙；而且，三文魚的魚肉呈紅色，是因為三文魚肉，有天然的胡蘿蔔素類物質，有助避免壞膽固醇氧化，從而減低引發血栓的問題。」

但這個天生懶人，隨即又發出埋怨的聲音：「煎三文魚，實在太麻煩了！」我再建議：「可以吃罐頭的，現時，市面上不少水浸三文魚出售。」她笑說：「有罐頭！實在太方便了。不過，有你煮的三文魚蛋蓋飯更方便呢！十五分鐘後到。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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