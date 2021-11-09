早幾年，有本暢銷書叫《被討厭的勇氣》，內容建基於奧地利心理學家Alfred Adler的理論。讀前人思想，最緊要有一種「Wow」、「有得着喎」之驁艷、喜悅、讚歎或欲罷不能的感覺，哪怕只是一句話，已足以令閱讀變得有意思。

那些年主修心理學時，對Adler沒有太大感覺，覺得他的中心思想都老生常談，例如：「人不是受過去的『原因』驅使，當下的『目的』才是真正推動我們的動力。」當年因為要考試，被迫要讀原著，印象中，Adler的文字沒有一句令我有眼前一亮之感，好不容易才捱到最後那頁。

一本基於Adler理論而寫成的《被討厭的勇氣》，在日本、韓國、台灣熱賣，佔據了熱門排行榜一段頗長時間，朋友送我一本，屢次從書架拿起想把它讀完，都無法完成，後來乾脆轉贈二手書店，讓有緣人跟它結緣。到過幾個朋友家裏，也見此書，老實不客氣地問：「你真的有把它看完嗎？」俱異口同聲答道：「無。」

及後，我們得出的結論是，書名定得好。有些書，確實書名比內容吸引和跳脫。《被討厭的勇氣》的書名很「中」某些人的內心糾結，尤其是那些自覺社交上比較離群的人。忽然間，有人告訴他們，「被討厭」這種負面的東西原來是很正面的「勇氣」，瞬間猶如百年一遇的知音般，讓他們一看書名就有種安慰或希望，要把書買下來的慾望，從銷售策略而言，這大概也是一種成功吧！

其實，要做到被討厭的效果，何需勇氣？只要一身晦氣——自我中心、不理人感受、說話不饒人即可。經常散發賭氣、負氣、晦氣的人，想被人討厭，真係話都無咁易。

能教人做到提出不同見解又或保持真我、卻又不被人討厭，甚至令人喜歡，那才是更高境界。