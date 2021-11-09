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荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床

副刊版 2021/11/09

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今個冬日，在香港非常受歡迎的韓國卡通人物Kakao Friends，由即日起至2022年1月2日會現身鑽石山荷里活廣場，商場中庭會化身成Kakao Friends聖誕夢幻樂園，人氣主角包括Ryan、

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欄名 : 本地遊

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