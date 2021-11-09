荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 副刊版 2021/11/09 分享： 今個冬日，在香港非常受歡迎的韓國卡通人物Kakao Friends，由即日起至2022年1月2日會現身鑽石山荷里活廣場，商場中庭會化身成Kakao Friends聖誕夢幻樂園，人氣主角包括Ryan、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 2021/11/06 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 2021/11/06 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 2021/11/05 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 2021/11/03 MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 2021/11/02 偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 商場 遊戲 鑽石山 荷里活 Kakao Friends 著數優惠 積分優惠 付款優惠