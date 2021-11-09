會計不單要計數 還需有道德報數

立法會上月三讀通過草案，賦權財務滙報局取代會計師公會，負責本港會計業的發牌，以及擴大監管職能後，財滙局日前發表中期調查報告，表示在此輪已完成的22個查察項目中，55%個案存在審計缺失，認為結果不可接受，最常見的失當包括缺乏專業懷疑態度，以及未能充分審視項目。

明天11月10日，是一年一度國際會計師日（International Accounting Day），會計經常被形容為「商業語言」，但世人似乎遺忘了這門語言的一些歷史。了解歷史，可以幫助我們了解會計一些超越數字計算的本質，它其實還涵蓋道德意義。

以rationality（理性）這個詞為例，一般來說泛指運用理智及知識去思考，辨別是非、利害，並控制自己的行為，不憑感情衝動做事；在古典經濟學及會計學中也應用這個詞，指假設人類完全理性，能夠集中思考如何利用手上資源，最大程度滿足自己的慾望。

但在行為經濟學，有所謂「有限理性」（bounded rationality）概念，即認為人類理論上可以是理性決策者，但受到運籌能力、資訊及時間是否足夠等因素限制，很多時都不能做到完全理性決策。

如果我們看一下rationality的詞源，可以發現更多奧妙。Rationality來自拉丁文ratio，意思是「計算」、「比例」，亦可解作「模式」，諸如資料庫系統中的圖表、欄位、視圖等；ratio在拉丁文還有「帳本」的意思。古羅馬公民很清楚這點，當局要求他們將帳目顯示在對稱的匾塊上，以確保借和貸都準確入帳，並保持帳目平衡。

今天我們講理性（rationality），其實可以引伸古時人們重視理智地運用財富，思考財務行為當中利害，並控制自己行為，例如唔好咁「大使」，令帳目balance。掉過來說，check數要求理性。

一本對稱的帳 古羅馬道德量尺

此外，對古羅馬人來說，一本具對稱性的帳，即是今天會計中的T字形記帳，是道德行為的彰顯。為何這樣說？今天會計專業中equity（權益）一詞，不單顯示某人、某公司借和貸之間的情況，以及某人擁有的利益而已。這個詞是由拉丁文aequitas演變而來，aequitas的意思還包括equality（平等）、fairness（公平），進入法文後成為equité，可解作正義，equité再演化成今天英文的equity。

即是可以如此理解：會計上某人、某企業的權益，應該是公正地得來，沒有弄虛作假成分。其實對古羅馬人來說，其帳目也是評估他作為一個公民，道德好壞的工具。

15世紀，有「現代會計學之父」之稱的意大利數學家帕喬利（Luca Pacioli）在其《概述：算術、幾何、比例和比率》（Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita）一書中，首次詳述他發明的複式記帳（Double-entry bookkeeping），亦即T形記帳。這套記帳系統，成為今天會計學中記錄交易的標準：每筆交易至少記錄在兩個不同帳當中，一個借方、一個貸方，該筆交易借貸雙方的總額相等，即所謂「有借必有貸，借貸必相等」。

要有清晰的收支紀錄，知道資產的增減，才可以進行下一步的理性行為，而複式記帳系統，可說是確保帳目決策明智的工具。好的會計，有助帳目好睇，但更重要的是做到如實反映，會計因此兼具道德行為指南針的作用，更形明顯。

對於現代會計人員來說，會計也被視為一面鏡子。金融領域有一個詞語speculation（投機），來自speculum，即拉丁文裏面「鏡子」的意思。在審計的操作上，會計人員經常面對這個詞，實可視為一面鏡，投機行為易出現舞弊，做會計時睇數除了準，還要確，審視個人或企業在模糊界綫和不斷變化的現實環境中，各種財務、金融行為是否得當。

19世紀末，現代會計行業出現，並且制定了道德和行為準則，加強了會計從業員的道德層面。然而，隨着各種經濟金融新生事物，以及會計界別內對專業性不同理解的出現，會計行為走向以量度計算工具居多，而不是用以判斷的工具，只是一種數據表達的工具，失卻了當初歷史上具有道德反思作用的一面。

會計曾經被用來質疑個體行為的道德性，現在有時反過來受到了質疑，被指不能顯示客觀真確的事實。現代財技層出不窮，會計人員「睇數」的界綫變得模糊，應睇還是不用睇、如何睇，不同人有不同看法，動輒鋼綫成日踩，問題的確不易解！