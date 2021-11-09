隨蘋果亞馬遜步伐 美企寬戴口罩規定 行政人員版 2021/11/09 分享： 【本報訊】隨着蘋果（Apple）日前宣布，計劃取消大部分門市員工戴口罩的要求，以及亞馬遜（Amazon）、摩根大通等大企放寬口罩規定後，不少美國企業亦開始跟隨他們的步伐。 在紐約一間物業管理公司任職主管 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 與Squid Game撞名 直播主持失代言工作 2021/11/08 與Squid Game撞名 直播主持失代言工作 UPS應付「棕色星期五」 擬在全美聘6萬臨時工 2021/11/05 UPS應付「棕色星期五」 擬在全美聘6萬臨時工 去年日職場女性 自殺個案增3成 2021/11/04 去年日職場女性 自殺個案增3成 勞工處「展翅青見」 兩場招聘39個空缺 2021/11/03 勞工處「展翅青見」 兩場招聘39個空缺 澳洲新南威爾士 免費培訓額3千個 2021/11/02 澳洲新南威爾士 免費培訓額3千個 美國 疫苗 口罩 Amazon 波音 福特 Home Depot 商業 疫情 新冠肺炎疫情