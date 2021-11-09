隨蘋果亞馬遜步伐 美企寬戴口罩規定

【本報訊】隨着蘋果（Apple）日前宣布，計劃取消大部分門市員工戴口罩的要求，以及亞馬遜（Amazon）、摩根大通等大企放寬口罩規定後，不少美國企業亦開始跟隨他們的步伐。

在紐約一間物業管理公司任職主管

...