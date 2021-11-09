內地藥企研新冠藥 臨床試驗順利

在全球新冠肺炎約2%的死亡率下，新冠治療特效藥備受關注。多間中國藥企的新冠治療特效藥，據報研發進展順利。

國藥稱特效藥 試驗結果良好

據內媒報道，國藥集團中國生物正密集研發2款全球首發的新冠治療特效藥──

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