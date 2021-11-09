內地藥企研新冠藥 臨床試驗順利 中國版 2021/11/09 分享： 在全球新冠肺炎約2%的死亡率下，新冠治療特效藥備受關注。多間中國藥企的新冠治療特效藥，據報研發進展順利。 國藥稱特效藥 試驗結果良好 據內媒報道，國藥集團中國生物正密集研發2款全球首發的新冠治療特效藥── ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 港昨零確診 近一個月再「清零」 今日 港昨零確診 近一個月再「清零」 袁國勇：鼠類染疫可播毒 或成感染源頭 今日 袁國勇：鼠類染疫可播毒 或成感染源頭 英逾千萬人打加強劑 未接種者回國擬須隔離 今日 英逾千萬人打加強劑 未接種者回國擬須隔離 你可能感興趣 港昨零確診 近一個月再「清零」 今日 01:00 港昨零確診 近一個月再「清零」 袁國勇：鼠類染疫可播毒 或成感染源頭 今日 01:00 袁國勇：鼠類染疫可播毒 或成感染源頭 英逾千萬人打加強劑 未接種者回國擬須隔離 今日 01:00 英逾千萬人打加強劑 未接種者回國擬須隔離 疫情 新冠肺炎 疫苗 君實生物（01877） 騰盛博藥—B（02137） 開拓藥業－B（09939） 綠葉製藥（02186） 板塊