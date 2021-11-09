高通技術大會 11月30日起舉行 行政人員版 2021/11/09 分享： 美國芯片大廠高通（Qualcomm）每年舉行的Snapdragon技術大會備受外界矚目，最近官方透過網站宣布，本年度技術大會在11月30日至12月2日舉行，料屆時會公布新一代驍龍898旗艦芯片。 早前報 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pixel 6指紋解鎖慢 Google向用戶致歉 今日 Pixel 6指紋解鎖慢 Google向用戶致歉 第4代iPad 擬列「過時產品」 2021/11/08 第4代iPad 擬列「過時產品」 波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務 2021/11/08 波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務 Epic Games《要塞英雄》 下周撤出中國市場 2021/11/05 Epic Games《要塞英雄》 下周撤出中國市場 Telegram公開頻道 擬推廣告服務 2021/11/05 Telegram公開頻道 擬推廣告服務 Qualcomm 高通（Qualcomm，美：QCOM） 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 晶片 產品 處理器