高通技術大會 11月30日起舉行

美國芯片大廠高通（Qualcomm）每年舉行的Snapdragon技術大會備受外界矚目，最近官方透過網站宣布，本年度技術大會在11月30日至12月2日舉行，料屆時會公布新一代驍龍898旗艦芯片。

早前報

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