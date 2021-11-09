7CAFÉ咖啡精靈演奏會 免費送21000杯咖啡

7-Eleven旗下嘅7CAFÉ，一直都用緊頂級嘅100% Arabica咖啡豆煮香濃即磨咖啡，但原來7CAFÉ嘅即磨咖啡機裏面，住咗班「Gullu Gullu族」咖啡精靈，每日不辭勞苦咁為大家烘焙最優質即磨咖啡。黛安聽公關姊妹講，明日起只要到7CAFÉ品嘗咖啡，再掃下杯上嘅QR Code，就可以觀賞「7CAFÉｘGullu Gullu VR演奏會」，直接同班咖啡精靈見面。

黛安仲聽講，一眾咖啡精靈會喺色彩燦爛嘅咖啡島上演奏，當中包括做指揮嘅Gullu、可愛活潑嘅Bullu同非常調皮嘅寵物Wullu等，戴上耳筒就可以聽到佢哋用萌爆聲音演奏樂曲，喺手機上更可開啟全景模式，360°觀賞演奏會啦。

姊妹提醒，要數下演奏會上出現咗幾多個咖啡精靈，因為明日起至本月23日一連14日，7-Eleven分店會送出共21,000杯7CAFÉ即磨咖啡。只要早上9時起上去VR演奏會網站回答一條簡單嘅選擇題，並輸入有效電話號碼，就可以免費獲得「7CAFÉ即磨咖啡免費電子換領券」一張，感受由「Gullu Gullu族」帶嚟嘅正能量，黛安都要預定時間同人鬥快。

本文轉載自《晴報》

▲ 只要掃咖啡杯上的QR Code，就可觀賞到「7CAFÉ ｘ Gullu Gullu 」VR演奏會。