亞洲首個「Yahoo全球市場高峰會2021」  頂尖企業領袖分享後疫情時代成功之道

新冠肺炎疫情的持續性不容低估，全球企業均在這個「後疫情時代」中學習和適應，並從中尋求突圍而出的方法。今年Yahoo Finance All Markets Summit (AMS) 全球市場高峰會以「疫風前進」為主題首次推展至亞洲區，雲集不同行業的亞洲頂尖企業領袖，就企業經濟復甦勢頭、新科技的推動力，以及企業未來的前路等分享各自心得，探討有關疫後復甦及中國發展等議題並分享見解。



全球矚目盛事 雲集業界精英分享心得



Yahoo Finance All Markets Summit (AMS) 全球市場高峰會自2016年起在美國舉辦，為全球矚目的活動。活動雲集眾多世界一流企業領袖及出色講者，一同探討區域投資、科技、財經、商業服務以及新興產業和革新等主題，歷屆著名講者包括美國商業巨頭Bill Gates、納斯達克行政總裁Adena Friedman及Verizon行政總裁Hans Vestberg等。



以往所有市場高峰會均在紐約市和三藩市以實體模式舉行，今年首次向亞洲進發，並邀得一眾企業精英，包括花旗集團行政總裁Ms. Jane Fraser、英特爾行政總裁Mr. Patrick Gelsinger、富邦集團董事長蔡明忠博士、香港蘭桂坊集團主席盛智文博士 Dr. Allan Zeman、亞洲金融集團總裁及亞洲保險有限公司主席陳智思議員、和黃醫藥首席執行官兼執行董事賀雋先生 Mr. Christian Hogg、WeLab 創辦人兼集團行政總裁龍沛智先生及保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁陳鯤宇先生，分享他們的獨特見解，為一眾商家提供企業發展前路的新方向。



疫後復甦締造全新機遇 從顧客角度出發突圍而出

▲ 盛智文表示旗下物業現時是百分百全部租出。

雖然疫情未止，在這個後疫情時代，全球經濟正逐漸復甦，蘭桂坊集團主席盛智文Allan Zeman卻表示：「我的生意是從來未試過如現在般好。」並指出，他旗下的物業現時是百分百全部租出，「即使過去經濟環境理想的時候，最多只達到大約93-94%的出租率。現在甚至有一份候補名單，都是在等待有人退租，希望立即補上租物業的人。」他並認為，現在租務市場實際上並不差，而且復甦得很快，他續指：「疫情底下，各行各業為了生存，開創了不少全新機遇，就如酒店業推出了「宅度假（Staycation）、郵輪業推出「公海遊（Seacation）。一個好的市場策劃，就是不以老闆角度思考，而是應由顧客角度出發。」

▲ 龍沛智表示要勇於創新及接受新科技。

WeLab 創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，初創企業家要脫穎而出，其中一個關鍵，就是要勇於創新及接受新科技。正如WeLab提供全面網上金融服務，亦因此，疫情前後，當全港貸款申請按年下跌5至10%時，WeLab卻增長了45%，他補充：「千禧世代作為未來主要消費族群，手機應用程式及流動服務為他們帶來更流暢及便利的客戶體驗，讓他們可於第一時間處理個人事務。」

▲ 陳智思表示要發掘與不同平台合作的可能性。

而今時今日，企業要走得更前，就不可只顧自己的業務，還要發掘與不同平台合作的可能性。亞洲金融集團總裁陳智思表示，經歷過新冠肺炎疫情，大家很快就習慣了新的生活模式，所有新事物很快就變得普及，「只要你的商業模式可行，擴展規模可以十分迅速，並可與不同類型的平台協作。要繼續前進，就不能只看自己的平台，而是要考慮自己的平台可以如何跟其他平台合作。」

▲ 賀雋表示經營公司必須高瞻遠矚、放眼未來。

經營公司一樣面對相同的挑戰，特別在後疫情時代，要持續經營並擴大業務，時刻作好準備就變得前所未有地重要，正如和黃醫藥首席執行官兼執行董事賀雋先生(Christian Hogg)指「永遠要順勢而行，選擇行業和業務的時候不要硬要逆市而行。如果能順水推舟，便容易成功，所以你必須高瞻遠矚、放眼未來。」



零售生態轉變 新科技推動數碼化日常

▲ 陳鯤宇表示要讓保險產品融入日常。

新科技令大眾可以足不出戶，處理日常生活的大小問題，在疫情之下，更能體現這一點。保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁陳鯤宇（Michael）表示，保險業對新科技是非常渴求，他亦相信可利用新科技改變行業一貫的做法，讓保險產品融入日常，「我們毋須要再主動將保險產品推到顧客面前，而是讓顧客將保險收納成他們日常生活的一部分，就如今時今日其他已數碼化的財務服務、繳費服務一樣。」

▲ 范俊彥表示新科技開拓物流。

另一個靠賴新科技能進一步開拓的就是物流，Zeek聯合創辦人及策略總監范俊彥（Vincent）指出， 儘管電子商務在過去幾年中增長得非常快，但實際上，新冠肺炎疫情加速了它的發展。過去，人們會期望能在幾天內送遞東西，但現在幾小時甚至一小時內就可以送達。他說：「未來更可以利用機械人由大堂送到指定單位，甚至乎利用無人機送上不同樓層。」

NFT未來應用 不只是藝術品 而是我們在虛擬世界中所有權的關鍵

▲ 陳奐仁表示NFT能夠改革無數數碼行業

NFT的應用數之不盡，最令人留意到的是藝術品和音樂。Naffiti聯合創辦人、音樂界權威人士以及多首華語熱門歌曲製作人陳奐仁（Hanjin）除了是著名創作歌手，他同時是全球第一位推出華語音樂NFT的藝術家，他表示：「NFT的應用數之不盡，而我們才剛剛開始發掘它的無盡潛能。大多數人視NFT為獨一無二、存在於區塊鏈上的獨特資產。當中最常見的是數位資產，如數位藝術、數位音樂、甚至乎任何數位形態的物件。NFT能夠改革無數數碼行業。我認為這是一個提升各數碼行業的收入底線的機會。」

▲ 趙子君與汪叢青分享各自對NFT的看法

而令Sandbox VR 創辦人兼行政總裁趙子君（Steve Zhao）感興趣的，是擁有權及如何感受到NFT的存在，「你看到一個 NFT，就像大家放上 Twitter 的頭像一樣，但是想像一下，當你能夠真正佩戴你的 NFT 並能夠感受到它時會是怎樣？還有讓其他人感受到你擁有的東西的存在，這就是我們想研究的。」

HTC中國區總裁汪叢青（Alvin Wang Graylin）則認為，NFT是一個維護擁有權和知識產權的重要機制，然而，他並不認同現在大家只把NFT與價值連城的藝術品聯繫一起，「在未來，NFT 將繼續發展，將成為一種虛擬貨幣或其他一些機制，可以幫助我們穿越所有這些虛擬環境，但仍然保持著對數碼資產的所有權。」

Yahoo全球市場高峰會2021更多精彩內容，歡迎按此重溫。

（資料由客戶提供）