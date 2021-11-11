消費者主導數碼轉型　銀行初創引領金融科技創新

科技改變世界，為很多行業帶來嶄新的機遇和發展，金融科技的興起和普及，同樣重塑了金融服務。香港上海滙豐銀行有限公司（下稱滙豐銀行）是本港金融科技發展的持份者和重要推手，積極參與及支持業界相關的活動。滙豐銀行香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如認為，近年消費者對於銀行服務的期望愈來愈高，驅使銀行積極發展金融科技，以創新的方案回應大眾需要。



要發展金融科技，需要人才、基礎建設和終端用戶的參與，滙豐銀行作為香港最大銀行之一，在這三方面擁有不少優勢。「香港仍然是一個由金融主導的市場，需要銀行同業積極參與金融科技的發展。」伍楊玉如表示，滙豐銀行積極發揮領頭作用，與金融科技公司等相關持份者合作，在金融科技發展方面投入了不少資源。第一方面，滙豐銀行致力為客戶整合服務和平台，以提升服務效率；第二方面，滙豐銀行擁有龐大的客戶群，在發展金融科技的時候融入客戶的需求，並與金融科技公司分享；第三方面，發掘初創企業，並提供創新科技中心和適合初創的生態環境，扶持初創發展。



年度盛事平台 滙聚金融新力量



由財經事務及庫務局、投資推廣署主辦的香港金融科技周2021是金融及金融科技業界的年度重要盛事，今年更是由滙豐銀行冠名贊助。香港金融科技周2021在11月1日至5日首次以實體及綫上形式舉行，今屆主題為「齊領創金融科技的未來」，滙聚了全球的金融科技公司、銀行、保險及資產管理業的金融機構、投資者及監管機構，一同探討金融服務業的未來發展。屆時多位滙豐銀行的講者亦會參與論壇及演講，分享滙豐銀行在不同範疇的前瞻方案，以及為客戶提供的支持。



伍楊玉如相信，香港金融科技周2021是一個很好的平台，讓來自各界的參加者展示、接受和擁抱金融科技。「不同的金融、金融科技機構也可以在這個公開的平台分享他們對金融科技的觀點，展示他們的力量。」在香港金融科技周2021，正正讓滙豐銀行展示了他們在金融科技的抱負和能力，以及如何能夠與金融科技公司等持份者共同建設和發展金融科技。

▲ 滙豐銀行香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如認為回應消費者習慣是金融科技發展的重要元素。

物色初創夥伴 創新數碼力Up



要推動金融科技發展，離不開金融業界和科技業界的通力合作。伍楊玉如以滙豐銀行為例，滙豐銀行在全球擁有逾100個合作伙伴，非常支持具變革性的金融科技公司進行創新。「在2020年初以來，香港辦事處每兩周邀請初創公司磋商合作，現時我們已經和逾百間能落實初步概念的初創企業見面。」



金融科技的主流受眾是年輕的新世代，新世代的習慣形式了一種新潮流，促使滙豐銀行將銀行服務數碼轉型。「新世代習慣流動應用程式，而為了令銀行服務更流動平台優先（mobile first）策略和體驗導向服務（experience-driven services），我們投資不同金融科技，與不同策略伙伴如金融科技公司、初創公司、監管機構等合作，提升數碼能力。」她說。



滙豐銀行早在2017年推出的PayMe應用程式，正是一個回應新世代習慣的創新應用。PayMe將智能手機與雲端結合，以手機實現無現金交易。該應用程式發展至今，已經成為香港年輕一代常用的電子支付工具。滙豐銀行為了貼合年輕一代的習慣，更持續改進，最近也為PayMe加入遊戲化元素，提升客戶的服務體驗。

▲ 滙豐銀行的管理層在「Building Billion Dollar Ecosystems」一節討論環節分享滙豐銀行如何建立其金融科技生態圈。

同時，滙豐銀行亦主持了其中一場分組討論，探討如何支持金融科技生態圈的發展；分析銀行與科技企業、初創公司，乃至客戶之間的關係。要推動金融科技發展除了銀行與科技企業的參與外，政府和監管機構的支持亦非常重要，例如政府推出的金融科技基礎建設「快速支付系統」（轉數快，FPS）、開放虛擬銀行牌照等也加速了金融科技的發展進程。

▲ 滙豐銀行的管理層Thomas Elliott也分享了大灣區的投資機會。

跟上時下消費習慣 實現個人化互動



金融科技最終目的是服務客戶，因此客戶的參與非常重要，另一場分組討論就深入探討電子銀行服務如何以客為先。



科技顛覆了很多行業，改變了客戶的消費習慣，而現今客戶亦偏好度身訂造的服務。滙豐銀行香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹認為，金融服務需追上客戶消費習慣的改變，提供互動、即時和個人化的服務，他舉例滙豐銀行會利用人工智能來預測客戶兌換信用卡積分的偏好，從而提供個人化獎勵計劃。



實際上，滙豐銀行在香港有93%的零售交易是通過電子渠道完成，本港客戶使用數碼渠道處理銀行交易的比例很高。滙豐銀行在客戶服務中，積極利用大數據和機器學習等科技，改善工作流程和客戶體驗，融入人性化的互動，重視並回應客戶的需要。許長虹強調：「客戶體驗是決定選擇相關服務的重要因素，銀行重視客戶體驗才能夠與客戶一起達到雙贏。」



中小企升級轉型 及時把握商機



中小企同樣也是銀行的重要客戶，金融科技更能助中小企數碼轉型，改善業務和營運效率。滙豐銀行積極推出多項數碼增值功能，提升商業數碼理財服務。在香港金融科技周2021中，滙豐銀行介紹了旗下的金融科技如何幫助中小企擴大規模及升級轉型，例如推出了全方位數碼收款方案「智豐收」，一機處理多種流動支付方式，支援中小企以經濟實惠、高效率的方式數碼轉型，及時把握商機。自疫情出現以來，「智豐收」處理的數碼款項持續增長，今年首8個月的交易數目和交易額，分別較去年同期多逾2.5倍和4倍。



滙豐全球商業銀行業務行政總裁Barry O’Byrne表示，數碼科技重整了顧客需求，營商也可以有更聰明的做法，而滙豐銀行貼緊貼商界的需要，不斷創新並加大力度投資各個數碼方案，與企業同行，共同創造一個更可持續的「未來的銀行（Bank of the Future）」。



（資料由客戶提供）