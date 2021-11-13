巴塞爾資本 引領「家族辦公室孵化器」的創新模式

在過去的二十年裡，亞洲是全球家庭積累財富增長最迅速的地區。根據2020年瑞銀／普華永道億萬富豪報告，中國市場億萬富豪財富屢創新高，在過去十年更錄得近九倍的增長，對財富管理服務的需求故然愈趨殷切，並希望積累的財富能世代傳承。

巴塞爾資本有限公司（Basel Capital Limited）為君港集團旗下的資產管理公司，旨在幫助客戶進行財富管理、資產管理、傳承規劃，以及家族保障。巴塞爾資本的起源也是一個家族企業，因此深知超高淨值家族的需要和期望，並以夥伴、朋友和嚮導的身分與他們攜手合作。

我們的創新是擔當家族辦公室的孵化器，為超高淨值家族提供過渡組建其獨立家族辦公室。我們明白，籌組屬於自己的家族辦公室門檻高、成本高、時間長，通常只有少數頂層的超級富戶能夠投入龐大資源。而巴塞爾資本的嶄新商業模式，通過聯合家辦（Multi-Family Office）和獨立資產管理人（External Asset Manager，EAM）的方式打造一個開放平台，直接幫助客戶輕鬆建立自己的初始家族辦公室。

完全獨立的EAM平台，為客戶提供需求導向的定制服務

巴塞爾資本首席執行官及創辦人練慧儀女士作為一位資深的私人銀行家，並管理其家族的房地產業務，完全明白家族辦公室應該為客戶提供一體化的全套方案，所以在設計巴塞爾資本的服務框架時，利用其在牛津大學、麻省理工學院和北京大學的深造研究，充份揉合西方家族傳承的規劃和東方家族企業的獨特文化。

她說：「巴塞爾資本從客戶的需求出發，提供諮詢及資產管理的服務。我們先從家族本身的非金融需求出發，以家族企業和其成員為服務主體，以保護和傳承為目標。通過法律、稅務、治理、信託和身份規劃等服務，以跨專業領域的方式滿足客戶需求，同時提供從規劃到執行的全流程整合與監督。」

她續道：「在資產管理方面，巴塞爾資本在香港持牌經營，針對中國內地及香港家族客戶的海外資產，並利用香港成熟的金融基礎設施和與眾多國際金融機構協作，提供各類投資解決方案。」巴塞爾資本提供全套家族辦公室解決方案，包括財富管理、資產管理、地產投資、身份規劃、財富傳承、企業投融資等服務。

有別於傳統私人銀行理財，巴塞爾資本的EAM平台為完全獨立的機構，不會受投資者、外部股東、銀行和金融機構的影響和施壓，以客戶的核心利益出發，協助篩選最佳的銀行和投資工具，不受傳統平台或銀行內部的框架限制。

獨特的房地產投資機會

巴塞爾資本的團隊在亞洲及美國房地產巿場深耕多年，能有效整合各專業範疇的資源，滿足客戶各種需求。我們集團的房地產平台通過在北美累積的寶貴經驗，成功開發出創新的技術，在土地的前期開發取得突破，因此能夠把握整個房地產開發價值鏈的收益，例如我們2017年在西雅圖以約200萬美元收購的一幅土地，通過團隊的土地開發和規劃，目前估值已達到2,760萬美元！

集團同時也向投資者提供各種的共同投資（Co-Investment）機會，以俱樂部交易（Club Deal）的方式投資具穩健現金流的資產，例如高租金回報的長租公寓和學生公寓項目，或具有龐大開發價值的連排別墅和獨立屋社群，為投資者帶來穩定派息的同時獲得長期的財富增值。

稀缺的私募股權投資項目

在私募股權投資領域，巴塞爾資本的團隊擁有廣泛的項目渠道和人脈資源，時刻跟踪巿場最新的項目信息。我們通過與知名的風險投資機構和成長型資本建立的合作關係，為投資者提供高質量、高成長的跟投機會，從而建構個性化的投資組合。

我們的投資團隊重點關注醫療、高科技、新能源、晶片等領域，尋找頭部項目的稀缺資源，比巿場較早一步進入，把握公司發展的上升週期和潛在的估值爆發。投資團隊此前參與的項目包括微醫、晶泰科技、地平線機器人、曠視科技等中國領先的「獨角獸」公司。

家族慈善和社會責任

巴塞爾資本長期面向中國內地和香港的高淨值客戶群，體會到中國內地與香港的家族辦公室各有特色。練慧儀解釋道：「在內地，家族辦公室側重於投資回報、投資組合管理、以及獲得獨家投資機會。像家族治理和慈善規劃等主題，近年來才受到富裕人群的注意。相比之下，香港的家族辦公室在全球資產配置、家族保障、法律與稅務規劃、家族諮詢、繼任規劃和環境、社會及管治（ESG）主題等方面，擁有更加成熟而均衡的導向。」

近年來超高淨值家族對公益慈善事業的意識和參與度正在提高，我們也積極協助客戶成立慈善信托和基金會，參與精準扶貧、職業教育、教學科研等各個方面，同時調研不同的ESG基金和投資機會，在推動社會發展進步並建設家族慈善品牌。

未來可期

將家族辦公室、財富管理和房地產投資形成緊密的閉環，一直是巴塞爾資本成功之道。隨著國家在大灣區的規劃佈局，我們也取得長足的發展。香港政府最新的《施政報告》亦再次提及，通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位。

練慧儀總結：「香港正成為華人地區家族辦公室的集中地。在基礎設施、人才結構、稅務環境、資本自由流動、金融機構集中度及國際交流等方面，香港具備了家族辦公室所需要的各項軟硬體條件，我們在香港的營運規模及業務也實現指數式的增長，我們對此感到非常樂觀。」

巴塞爾資本有限公司

團隊成員來自投資銀行、私人銀行、房地產及私募基金等金融行業高端人才

總部設於中國香港、北京及美國西雅圖亦有設立辦公室

持香港證券及期貨事務監察委員會牌照，可從事第四類（就證券提供意見）和第九類（資產管理）受規管活動

（資料由客戶提供）