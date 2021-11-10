Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐

感恩節快到了，中環的Porterhouse Seafood & Steak特別推出兩款滋味套餐，分別是5道菜晚餐及可供堂食或外賣的感恩節盛宴原隻火雞套餐。

5道菜晚餐將於11月25日周四、感恩節當天推出

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