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Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐

副刊版 2021/11/10

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感恩節快到了，中環的Porterhouse Seafood & Steak特別推出兩款滋味套餐，分別是5道菜晚餐及可供堂食或外賣的感恩節盛宴原隻火雞套餐。

5道菜晚餐將於11月25日周四、感恩節當天推出

...

欄名 : 新鮮熱辣

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