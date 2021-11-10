Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 副刊版 2021/11/10 分享： 感恩節快到了，中環的Porterhouse Seafood & Steak特別推出兩款滋味套餐，分別是5道菜晚餐及可供堂食或外賣的感恩節盛宴原隻火雞套餐。 5道菜晚餐將於11月25日周四、感恩節當天推出 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 今日 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 2021/11/08 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 2021/11/08 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 2021/11/05 意大利百年餅店Giovanni Pina 華麗進駐中環 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 2021/11/05 LEGO推出兩套經典電影模組 細緻重現《鐵達尼號》《寶貝智多星》 香港 服務 餐廳 展覽 中環 菜式 意大利 外賣 魚 甜品