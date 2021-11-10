香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴

位於香港會議展覽中心的「中庭」，推出時令秋冬蟹粉菜式，供應期由即日起至12月31日。主廚干曙光師傅以肥美鮮味的秋蟹入饌，做法皆別出心裁，而其中的8道「金秋蟹逅」蟹宴（$688/位、須兩位起、只限晚市供

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