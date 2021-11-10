樽短缺酒或加價 酒樽為何綠色稱霸？

全球貨運緊張，供應鏈問題愈趨嚴重，聽說紅酒也出問題，有紅酒但沒有樽。沒有足夠的樽，商家成本自然增加，或者大家不得不面對紅酒可能加價。不只紅酒業，全球都不夠玻璃樽，除了運輸難，據說亦因為新冠疫情令供求出現矛盾。受疫情影響，去年上半年各類藥用玻璃樽的短缺已出現，隨着疫情有所緩和，消費氣氛改善，市場對各類商品的需求增加，玻璃樽的生產量未能即時回到以前水平，追不上需求。

玻璃樽短缺，令我想起以前看過的一張相片，在以色列一家玻璃回收生產商廠房附近，很多很多的廢玻璃樽，堆起了一座綠色的山，蔚為奇觀。上星期我一連數篇文章談到綠色，看到這張滿眼綠色的相片，令我想起一個有趣的問題，不知道大家有無相同的疑問：啤酒樽為何多數是綠色，稱霸市場？雖然現今酒樽造型五花八門，但不可否認綠樽居多，那是為甚麼？

啤酒歷史相當悠久，少說也有幾千年，但把啤酒裝到玻璃樽，卻只在大約19世紀中開始。最初人們甚至認為玻璃是綠色的，那時候不單啤酒樽，墨水樽甚至窗戶玻璃也帶點綠色。這是因為最初玻璃工藝不是很精湛的時候，很難清除原料中亞鐵離子一類的雜質離子，所以玻璃看上去綠色。綠，是沒有辦法的事，紅酒選擇用綠樽，啤酒也一樣。

後來製作工藝先進了，可以去除這些雜質，但成本太高，不值得為大眾消費品的玻璃費力，而且人們發現綠色酒樽可以延緩啤酒變味，所以19世紀末就專門生產綠色玻璃樽來裝啤酒，傳統一直延續。

到上世紀30年代，人們又發現裝在啡色樽裏的啤酒長時間放，味道都沒有變差，因為更能避免陽光照射下啤酒產生臭味。當中的原理，在於啤酒花中的異阿爾法酸（Iso-alpha acids），於光照下會與核黃素發生反應，分解成一種臭的化合物，而用啡色或深色樽，可吸收大部分光照，阻止這個化學反應，後來使用啡樽就多起來。

二戰後啡樽短缺 綠樽重出江湖

然而，就像新冠搞亂世界一樣，二戰爆發令既易得又便宜的綠色樽重見光明。因為打仗，玻璃樽都拿去做汽油彈，在樽中灌入汽油等，再用布條塞緊樽口點燃投擲；另外戰爭期間為存儲大量不能被光照射的藥品，啡色樽罐不敷應用。

二戰之後，歐洲有一段時間啡樽供不應求，就像今天玻璃樽因為影響全球的新冠亦供不應求，令一些比較有名的啤酒品牌不得不重新使用綠色樽裝啤酒，很多其他啤酒商跟隨，紛紛使用綠樽；再加上雪櫃普及和密封技術進步，用不用啡色樽也無大分別，綠樽也保持到啤酒水準，而且綠樽製作工藝相對簡單，只須保持它本來屬性，不像製作啡樽要先為綠色玻璃脫色，再加入化合物變啡色，因此綠樽回來了。

本文所說的以色列玻璃樽山，並不是垃圾堆填區的無用樽，而是準備回收再造的。我們通常說的玻璃，是一種無機非金屬材料，主要成分是二氧化矽和其他氧化物，在自然條件下玻璃的降解速度非常慢，一個玻璃樽在地底完全降解可能需要上百萬年云云。據報道，歐洲很多國家的玻璃回收再利用率達到90%，美國則每年處理約1,000萬噸玻璃，但只有大約33%會被回收利用。

至於香港，回收玻璃樽工作推行至今3年，有報道說根據立法會文件顯示，本港回收量長期不達標，更每年下跌，由高峰時期2019年的逾2萬公噸，下跌至2020年的1.4萬公噸，不足目標3成；今年上半年亦只收集到8,800公噸廢玻璃樽，遠低於政府每年收集5萬公噸的目標。政府解釋指，疫情影響收集量，酒吧一度被勒令停業，至今仍面對營業限制，令玻璃樽回收量大減；2019年社會事件中，示威者以玻璃樽用作製造汽油彈，當局也下令承辦商停收玻璃樽。

據報道引述政府數字，2018年僅收集到不足1萬公噸廢玻璃容器，同年棄置堆填區的玻璃樽卻達7萬多公噸；2019年承辦商收集到2.1萬公噸，棄置堆填區的廢樽依然有7萬多公噸；至去年廢玻璃樽收集量更進一步下跌至1.4萬公噸。對於能夠無限循環使用、且不會降低純度的玻璃來說，這些回收數據值得更高一些。

本港其中一家廢玻璃樽回收及處理承辦商提供影片介紹，大家有興趣可了解（請【按此】觀看「玻璃樽回收知多啲」相關文章），團體可預約參觀屯門回收廠的玻璃樽回收運作。人人說「綠」色是環保潮流，讓不能分解的綠色玻璃樽，活出新生命，不就是一種延續綠的生活好態度？以前技術不好，用綠色玻璃樽是沒有辦法的事；今天我們讓地球保持翠綠，可以有辦法，只要大家有heart。

▲ 以前玻璃工藝不太精湛，很難清除原料中亞鐵離子一類的雜質離子，所以玻璃看上去綠色，無論啤酒紅酒都用綠樽（圖左），而用綠樽裝啤酒的傳統則一直延續至今。圖右則是在以色列一家玻璃回收生產商廠房附近，很多廢玻璃樽堆起了一座綠色的山，蔚為奇觀。