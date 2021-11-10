十四五多重布局 發展交通物流體系

交通及物流設施能夠連結一個國家供應鏈的不同環節，是暢通國內經濟循環、貫通國內外貿易的重要基礎建設。同時，如果一個國家的不同地區能夠平衡發展，並且經發達的交通和物流設施連結起來，國內市場將會更龐大。

過去數年，內地在促進交通、物流及區域平衡發展方面已經取得顯著的進展，不過近年也出現一些弱點，例如面對日益增長的消費需求，冷鏈物流設備分布不平均。

中央政府在《十四五規劃》中提出「國內國際雙循環發展格局」，指出要建設強大國內市場，推動生產要素循環流轉，生產、分配、流通、消費各環節有機銜接，內地供應鏈中出現瓶頸以及部分區域發展不平衡的問題，在「十四五」時期有望改善。

一小時通勤圈 重人員流動順暢

《十四五規劃》強調建設現代化綜合交通運輸體系，人員流動的流暢度獲得相當重視，當中提出大城市及城市群以一小時通勤圈為發展重點之一。由此可見，未來5年內地在交通建設方面，除了強調人員在省市間能夠順暢流動外，提升個別大城市及城市群內人員流動的流暢度，也是施政重點之一。

相比人員流動交通政策，《十四五規劃》中的物流政策則顯得多樣化。在「雙循環」發展格局下，中央強調國內物流網絡的各個範疇均須與國外無縫交接。國務院總理李克強曾在召開國務院常務會議時指出，新冠疫情導致客機腹艙貨運大幅下降，暴露了中國國際航空貨運能力的短板。相信各項措施在「十四五」時期推出後，中國的物流網絡將變得更成熟和全面，農村地區冷鏈設施供應、企業國際航空貨運承運力不足等問題將有望改善。

「十三五」時期，中國城鎮化進程穩步推進，經過多年發展，現時國內各城市已經形成一個個城市群。此政策有助將人口更平均分布，以平衡大城市的資源限制和經濟發展需要，也能加速發展圍繞大城市的城市群和都市圈，從而形成一個個經濟功能全面、產業分布合理的區域，助力各地區的經濟持續穩定發展。

從商貿的角度來看，建立更成熟的城市群和都市圈，意味着更多城市將成為區域商貿和消費中心的一部分，城市群和都市圈內的經濟循環也不會只集中在大城市的核心區域。

續推新型城鎮化 盡用各地優勢

除了完善戶籍制度外，《十四五規劃》也強調在產業發展方面充分利用各城市優勢。具體而言，未來超大和特大城市將優先發展高科技產業和現代服務業，而鄰近的大中型城市將扮演支援角色，城市間將通過現代綜合交通運輸體系，緊密連結起來。

這些政策對企業來說，既有挑戰也有機遇。從挑戰的角度來看，現時在超大和特大城市（尤其於中心城區）營運的企業，將可能要加快升級轉型步伐，加大現代服務業和先進製造業的業務比例；同時，一些原有的後勤設備有可能將會逐漸搬離這些超大和特大城市，企業或要面對後勤設備租金因供應減少而短期上升的情況。

從機遇的角度來看，超大和特大城市的經濟發展以高端產業引領，表示未來將有更多擁有高消費力的高技術人才定居，這些城市消費市場的發展有望更上一層樓；鄰近的大中型城市承接超大和特大城市產業轉移，除了可以令經濟更蓬勃、刺激當地需求外，這些城市也將會有更多業務配套，如倉庫、專業服務等，企業擴充業務到這些大中型城市將會更便利。

區域平衡發展 促國內大循環

如前文所說，近年中國在促進區域平衡發展方面，已經取得顯著進展。推動區域平衡發展對中國長遠發展有不少好處，除了可以減輕發達地區的資源壓力，從而騰出更多空間發展現代服務業及先進製造業外，還可以藉產業轉移，刺激其他地區的工業發展，增加當地居民的收入渠道和收入水平，促進國內大循環發展。

現時中國與鄰近的東盟及中亞國家貿易日益頻繁，加快內陸及邊境地區發展，能使這些地區成為區域貿易樞紐，藉此深化中國與鄰近國家的貿易往來，強化對外國際循環。

對企業而言，中國推動區域平衡發展，將會為企業提供更多發展選擇。過去有部分製造業企業認為，內陸地區物流及其他供應鏈配套不完善，所以抗拒將製造基地從沿海省份遷至內陸地區。隨着中央政府表態要強化中西部和東北地區承接產業轉移能力建設，相關地區的供應鏈配套將有望更成熟。

在符合政府環保及勞工政策的前提下，企業可以考慮將更多產能遷移至中西部和東北地區，享受當地人工成本較低的發展紅利；對貿易商、零售商及服務業界而言，內陸及邊境地區成為區域貿易樞紐，表示這些地區業務發展空間將會更廣闊。

灣區交通基建再升級 利企業

《十四五規劃》除闡述了國家交通、物流與區域發展的宏觀規劃外，對粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展等國家重大發展戰略的最新發展方向，也有作出描述。粵港澳大灣區及長三角地區本身便是內地基礎建設較領先的區域，在《十四五規劃》的政策表述下，兩個區域的交通和物流設施建設將有望高速發展。

不少港商在粵港澳大灣區及長三角地區有不少業務，當地交通基礎建設再次升級，將進一步節省人員和貨物流動的時間成本，對有意強化粵港澳大灣區及長三角各城市業務的企業來說，可謂一大利好因素。

香港工業總會於今年1月發布的調查顯示，最多香港製造業企業位於廣東省和長三角地區，這兩個地區毋庸置疑穩坐中國最發達地區之列。然而，經過多年發展，香港廠商應該了解到，這些發達地區現時須肩負引領國家整體高質量發展的任務，需要更妥善使用資源，以推動當地經濟朝高質量、高增值的方向發展。

提高生產科技水平 港商享優勢

因此，在這些地區營運的港商，應考慮提高生產綫及產品的科技水平，成為這些地區先進生產力的一部分，充分享受當地物流設施及現代服務業配套日益全面的優勢；廠商也可以關注其他地區的最新發展情況，研究生產基地遷移的可行性。更重要的是，香港廠商可以積極考慮開拓或擴大內地業務，把握交通、物流與區域發展暢通國內大循環激發的商機。

對於服務業企業，企業可以持續探索大城市以外的營商機遇。2021年4月發布的《在粵、閩、桂香港服務業企業名冊》顯示，廣州及深圳是香港服務業企業在內地營運的首選城市，同時亦有不少企業選擇於其他粵港澳大灣區城市營運，例如東莞、佛山、惠州等，顯示在粵港澳大灣區內，不少香港服務業企業已看到廣州及深圳以外城市之商機。

隨着政府將於全國推動超大特大城市產業轉移、功能疏解及推動區域平衡發展，以及於內陸地區發展區域貿易樞紐，大城市以外的其他城市和地區將深化服務業發展，成為雙循環發展格局中更重要的一部分，服務業企業也可以持續探索這些城市及地區為企業帶來的機遇。

▲ 不少港商在粵港澳大灣區及長三角地區有業務，當地交通基礎建設再次升級，將進一步節省人員和貨物流動的時間成本。（資料圖片）