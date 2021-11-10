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美連鎖百貨招人 加薪兼代付學費

行政人員版 2021/11/10

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【本報訊】美國連鎖百貨Macy's（梅西百貨）將於近期提高員工的福利和工資，目的是在緊張的勞動力市場上，希望吸引更多人手。

梅西百貨表示，將在明年5月前，把員工最低工資上調到每小時15美元（約117港元

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欄名 : Good Job Insight

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