美連鎖百貨招人 加薪兼代付學費 行政人員版 2021/11/10 分享： 【本報訊】美國連鎖百貨Macy's（梅西百貨）將於近期提高員工的福利和工資，目的是在緊張的勞動力市場上，希望吸引更多人手。 梅西百貨表示，將在明年5月前，把員工最低工資上調到每小時15美元（約117港元 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 隨蘋果亞馬遜步伐 美企寬戴口罩規定 2021/11/09 隨蘋果亞馬遜步伐 美企寬戴口罩規定 與Squid Game撞名 直播主持失代言工作 2021/11/08 與Squid Game撞名 直播主持失代言工作 UPS應付「棕色星期五」 擬在全美聘6萬臨時工 2021/11/05 UPS應付「棕色星期五」 擬在全美聘6萬臨時工 去年日職場女性 自殺個案增3成 2021/11/04 去年日職場女性 自殺個案增3成 勞工處「展翅青見」 兩場招聘39個空缺 2021/11/03 勞工處「展翅青見」 兩場招聘39個空缺 商業 求職招聘 美國 零售 大學 兼職 全職 員工福利 最低工資 WalMart