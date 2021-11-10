  • 19°C
香港時間 : 20211110日 (三) 01:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘋果擬夥台積電 研3納米製程芯片

行政人員版 2021/11/10

分享：

全球芯片供應持續緊張，多間科企正積極加快研發速度。最近有外媒報道，蘋果（Apple）計劃與台積電一同研發3納米製程芯片，預計2023年推出。

蘋果計劃2023年推出第3代M系列芯片，產品代號Ibiza、

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

黑客襲美交易平台 700萬客戶資料外洩
今日
黑客襲美交易平台 700萬客戶資料外洩
Pixel 6指紋解鎖慢 Google向用戶致歉
2021/11/09
Pixel 6指紋解鎖慢 Google向用戶致歉
高通技術大會 11月30日起舉行
2021/11/09
高通技術大會 11月30日起舉行
第4代iPad 擬列「過時產品」
2021/11/08
第4代iPad 擬列「過時產品」
波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務
2021/11/08
波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務
科技行業 科技硬件 科技軟件 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 產品 設計 台積電 iPad MacBook

上一篇文章

新科技手法騙案 QR Code滙出加密幣

下一篇文章

黑客襲美交易平台 700萬客戶資料外洩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？