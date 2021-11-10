蘋果擬夥台積電 研3納米製程芯片 行政人員版 2021/11/10 分享： 全球芯片供應持續緊張，多間科企正積極加快研發速度。最近有外媒報道，蘋果（Apple）計劃與台積電一同研發3納米製程芯片，預計2023年推出。 蘋果計劃2023年推出第3代M系列芯片，產品代號Ibiza、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 黑客襲美交易平台 700萬客戶資料外洩 今日 黑客襲美交易平台 700萬客戶資料外洩 Pixel 6指紋解鎖慢 Google向用戶致歉 2021/11/09 Pixel 6指紋解鎖慢 Google向用戶致歉 高通技術大會 11月30日起舉行 2021/11/09 高通技術大會 11月30日起舉行 第4代iPad 擬列「過時產品」 2021/11/08 第4代iPad 擬列「過時產品」 波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務 2021/11/08 波音准建「衛星星座」 在太空提供網絡服務 科技行業 科技硬件 科技軟件 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 產品 設計 台積電 iPad MacBook