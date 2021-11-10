信和商場夥WeChat Pay一掃狂賞 贏$510會員現金券

信和集團早前同唔同支付平台合作大派優惠，聽講反應熱烈，黛安收到風，集團旗下3大商場：屯門市廣場、奧海城和荃新天地再接再厲，即日起至明年1月30日，夥WeChat Pay HK合作推出「一掃狂賞」獎賞活動，只要簡單掃描，就有機會贏得最多$510 S現金券！

聽公關姊妹講，活動期間一連3個月每逢10日、20日和30日，S⁺REWARDS會員只要喺3大商場，用WeChat應用程式掃描場內大電視上不定時出現嘅二維碼，就有機會搶得$100、$50或$20 S現金券1張。只要喺商場內指定商戶，憑WeChat Pay HK消費滿指定金額，就可以使用相應嘅S現金券，享用滿$200減$20、滿$500減$50或滿$800減$100嘅優惠。

優惠唔止咁簡單，姊妹話即日起至明年1月30日，WeChat Pay HK繼續推出「每周狂賞印」活動，顧客只要完成指定任務，包括「簽到賞」、「消費賞」和「過數賞」，每集齊3個印花，就可以喺活動頁面換領$3通用電子現金券。

信和集團資產管理董事蔡碧林話，喺消費券帶動下，集團商場10月份營業額和人流，均錄得25%同15%按年升幅，回到疫情前水平，希望新活動可繼續刺激本地消費啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 信和集團資產管理董事蔡碧林說，集團商場10月營業額和人流皆錄得25%同15%按年升幅。