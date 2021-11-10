迪士尼‧香港管弦樂團‧奇妙交響夜 送400門票

今年香港終於有浪漫嘅「白色聖誕」。黛安聽公關姊妹講，香港迪士尼下星期五（19日）起至明年1月2日，將會「漫天飄雪」，畀大家一個驚喜之外，仲會喺下月3及4日首次舉辦《香港迪士尼‧香港管弦樂團‧奇妙交響夜》，喺「奇妙夢想城堡」為大家送上經典樂章同聖誕名曲，一定要去欣賞，感受濃濃嘅聖誕氣氛啊！

每逢日落時分，迪士尼奇妙夢想城堡就會亮起燈光，一眾迪士尼主角，包括米奇老鼠、安娜女王和愛莎女王等，就會穿着全新聖誕服飾加入，由來自香港管弦樂團嘅樂師演奏出獨一無二嘅交響樂團表演。姊妹話，香港迪士尼樂園音樂總監夏思捷，仲會以客席鋼琴家身份同台演奏，配合噴泉、聖誕雪花等，預祝大家聖誕快樂。

為咗慶祝呢個特別日子，姊妹話，迪士尼除咗會向心光盲人院暨學校和香港盲人輔導會，送出150張1日標準電子門票外，香港居民即日起至下周一（15日），可於香港迪士尼官網登記參加大抽獎，送出400張1日標準門票，免費欣賞《香港迪士尼‧香港管弦樂團‧奇妙交響夜》，得獎名單會喺下周五（19日）於樂園活動網頁公布，大家記得留意啦。

本文轉載自《晴報》