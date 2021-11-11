新盤吸客 美孚新邨交投淡靜

各區新盤開售吸客，二手樓市交投淡靜，美孚新邨10月成交僅錄22宗，暫為全年低位外，11月交投持續淡靜，首8天暫錄5宗成交，而且受個別低價個案影響，實用呎價跌至1.28萬元。

美孚新邨今年上半年二手暢旺，

...