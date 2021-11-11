新盤吸客 美孚新邨交投淡靜 地產版 2021/11/11 分享： 各區新盤開售吸客，二手樓市交投淡靜，美孚新邨10月成交僅錄22宗，暫為全年低位外，11月交投持續淡靜，首8天暫錄5宗成交，而且受個別低價個案影響，實用呎價跌至1.28萬元。 美孚新邨今年上半年二手暢旺， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 美孚新邨3期百老滙街90號中層A室（49年樓） 今日 美孚新邨3期百老滙街90號中層A室（49年樓） 美孚新邨3期百老滙街63號低層C室（49年樓） 今日 美孚新邨3期百老滙街63號低層C室（49年樓） 美孚新邨3期吉利徑6號中層A室（48年樓） 今日 美孚新邨3期吉利徑6號中層A室（48年樓） 你可能感興趣 美孚新邨3期百老滙街90號中層A室（49年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期百老滙街90號中層A室（49年樓） 美孚新邨3期百老滙街63號低層C室（49年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期百老滙街63號低層C室（49年樓） 美孚新邨3期吉利徑6號中層A室（48年樓） 今日 01:00 美孚新邨3期吉利徑6號中層A室（48年樓） 放盤 美孚新邨 萬事達廣場