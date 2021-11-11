古墓、寒玉床、小龍女。

每位金庸迷的腦海，都可能有不同演繹，在幻想的空間裏，金庸這大師一步步誘導讀者思維，這不食人間煙火的絕色美女，栩栩如生地漸次呈現腦海，雖然看不見，但想像出來的，往往會比親眼所見的漂亮。

古墓、茅廁、小龍女。

金庸從沒有提及，古墓內的茅廁是甚麼模樣，但若憑想像，古墓深藏地下，四方石壁無窗無門，通風系統相當有限。同時水源也缺乏，那麼大小二便到底怎樣處理？空氣質素如何？小龍女又有沒有體臭？倘憑以上種種想像，古墓裏的小龍女即時又會大打折扣，故此金庸對古墓衞生環境隻字不提，他不寫，讀者便不去想，小龍女形象得以保存。

文字是誘導思維的利器。互聯網、社交平台為增加瀏覽率，容許這利器隨意發揮，網上中傷他人是輕而易舉的事情，尤其背後刀手可以隱姓埋名，毋須對行為負上責任。以往只有文字功力相當的人才，方能誘導性發揮文字的影響力，但現今只需說任何粗言穢語孤立抹黑，也能收到同樣功效。

每位在公眾平台上被說得如何差勁的人，定可能有好的一面；而每位被捧上天的，也總會有差勁的地方。就如香港鏡粉們所鍾愛的男團Mirror也定有很多不足之處，只是網絡推廣做得好，廣告商願意花錢，美好形象便得以保存，再者這是很值錢的形象，必須投資。

誘導思維這利器在公眾平台上泛濫，你是誘導者還是被誘導者？又抑或是被誘導的誘導者？