品牌失去獨特之處，就是邁向平庸。一個人如是，一個產品如是，一個城市亦如是。做領導層的，先不說要搞甚麼新意思，首先最基本要做到的，就是保住前人一直以來艱辛替品牌建立的強項（Strengths）和獨特之處（Unique selling point），在這基礎上，才思量如何創造新搞作，加添額外價值。若做領導的，逆向而行，把品牌的強項和獨特處斬掉，那就是把品牌監生走上平庸之路，此等資質的領導，好東西都變壞，壞東西則加速死亡，咪妄想能起死回生。

上周見蝕錢樂園諗出個城市「森動瑜伽」班，賣點是在其水族館，邊望住千條魚游來游去，邊做瑜伽，每堂數百元不等。同時又搞了甚麼星夜Glamping，玩兩日一夜露營，位位收費近七千元，領導層話銷情理想云云。去到虧損逾十一億元，稍有business sense的，都知道着眼點並非單項項目之銷情是否理想的問題，而是主題樂園如何作長遠部署，以製造長期Financial Sustainability（財務持續性），這才是關鍵核心問題，搞一兩單斬件式活動做點noise有幾難？做公關就知，即使在已入秋之時開放水上樂園，要present到盛事一樣的話，只要搵幾個close-up shots拍下家長之開心笑容、小朋友話好玩之類鏡頭，完全無難度；然而，此類publicity對整個企業實際有幾多起死回生的作用，領導層應該心裏有數。

在主題樂園搞瑜伽或Glamping，即使就當你銷情理想，領導層要思考的是：一、成件事有幾unique？二、有幾repeatable，可吸引人想玩完再俾幾百蚊一堂或幾千蚊一晚又再番嚟玩過？三、靠（分分鐘是單次一去無回頭之蹺）揼石仔方式去止住十一億元之虧損，成功機率有幾大？當一個品牌的獨特處被砍剩我有人都有的地步，看到的，就是一條邁向平庸之路。那麼，領導層要向公眾準備一個交代的說法，為何一件平庸之物，值得我們繼續豪揼無限億去睇住佢平庸落去。