邊享飲酒樂趣 邊讓地球繼續綠翠

昨天談到為何玻璃酒樽多數是綠色，其實大家飲酒也可以go green，不是說選擇更綠、更靚的紅酒樽，而是以更環保的方式享受飲酒樂趣。雖然不少人相信能回收再造的玻璃樽比膠樽環保，但高溫熔沙造玻璃樽始終有二氧化碳排放，以2018年全球有330億個玻璃酒樽計算，惡果累沙成塔。

近年興起罐裝葡萄酒（canned wine），用鋁罐飲紅酒，說更環保，回收率可達50%，相比玻璃樽只有不足30%。然而，製造鋁罐一樣大量排碳，外國於是有人提出，用硬紙板盒裝酒才更環保，但是盒內裝酒的膠袋要不含BPA化學物。其實每個方法有利有弊，但多些新方法總不錯，讓人從小做起。

在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）明天落幕，峰會期間發出警告：如果世界領導人不同意採取嚴厲措施限制碳排放，並減緩全球氣溫上升，氣候災難即將來臨。趁會議期間，有聲音要求各葡萄酒廠使用更輕的玻璃酒樽，減少喝酒造成的碳足迹，得到了一定支持。

英國葡萄酒作家Aleesha Hansel撰寫一封公開信，放上方便人請願的Change.org網站，發起請願，信中寫道：「我們面臨的不是氣候變化，而是氣候緊急狀況，正威脅着葡萄酒的未來……迄今為止，玻璃樽的生產和運輸，是葡萄酒最大碳足迹來源，葡萄酒業需要正視問題，盡其所能減少破壞。」

公開信呼籲業界放棄用重的酒樽，以減少碳足迹，而共同簽署公開信的並非泛泛之輩，包括被喻為世界最知名葡萄酒酒評家之一的Jancis Robinson。這位有份為英女王酒窖提供意見的英國酒界名人，多年來一直反對用樽身重的酒樽，並在她的網站上將酒樽重量列入評論。請願書發表數天，獲得業內300多個酒評家、酒莊等支持。

葡萄酒莊一般都會向酒類進口商、零售商、酒評家等提供所謂Technical Sheet，就像一隻酒的出生報告，清楚列出所用的葡萄品種、風土描述、釀造過程、酒莊資料等，但消費者一般不會看到，個別酒廠則會將這些資訊放在網站。

酒樽重一些 對地球有何影響？

公開信呼籲酒莊將酒樽重量也列在此清單上，讓紅酒進口商、零售商清楚知道酒廠的做法，作為判斷該酒廠是否夠「綠色」的依據；至於酒評家、業界分析員、葡萄酒作家等，則應該在酒評、分析文章中加入酒樽重量的資料，如此讀者就會知道哪些酒莊使用較輕酒樽，在氣候改善方面有貢獻，哪些酒廠沒貢獻、不環保，從而作出購買選擇。

究竟酒樽重一些，對地球環境有甚麼影響？根據美國加州葡萄酒研究所2011年委託進行的研究，玻璃酒樽生產應用帶來的碳排放，佔葡萄酒全部碳足迹近3成，是單一最大影響因素；酒產品的運輸佔13%，而酒樽重量是其中一個因素，愈重引致的碳排放愈多。

現時大約40%美國酒莊向中國買酒樽，意味酒樽在灌裝之前，由太平洋的一岸運到彼岸，貨運的碳排放累積不在少數。據《Wine Business Monthly》去年發表的調查顯示，愈來愈多酒廠使用較重酒樽，像大約850克重的，因為美國消費者一般認為，酒樽更重代表裏面的酒更好，雖然不知為何會有這種印象。

然而也不需要悲觀，一些改變正在開始。加拿大安大略省負責酒類採購政策的機構宣布，從2023年起該省將不再購買酒樽超過420克重的葡萄酒，起初適用於價格低過15加元（約12美元，折合約94港元）的葡萄酒。

該機構表示，往後將在所有葡萄酒採購中，考慮酒樽重量。有酒商立即更改做法，擁有多個酒莊的一家葡萄牙酒商，將其酒樽從500克改為420克，其裝瓶量每年超過25萬箱，意味全年節省約240公噸玻璃。

雖然只是幾個酒莊在做，但成效也不簡單：一個40呎集裝箱平均可裝1,200箱葡萄酒，如果這樣一個集裝箱裝的，最輕是每個約重330克的酒樽，而非一向平均重570克的樽，整箱僅酒樽重量就輕了逾4,700公斤，即大約1萬磅。運輸時輕了，燃油碳排放相應就減少。

另外，公開信亦提及葡萄酒樽回收再用的問題，指出在2018年，英國只有62%紅酒玻璃樽被回收再利用，而美國更只有25%，被形容是「可恥的」。信中呼籲所有葡萄酒業人士，支持並開展有效的玻璃樽回收運動。

酒樽重一些，只是增加消費者在收銀台支付的價格，以及地球在碳排放上不必要地付出代價；酒樽重一些，與所裝的酒靚不靚沒關係，但地球就「濕滯」。公開信是葡萄酒業界協助解決氣候變化問題的一個微小行動，有人甚至可能會覺得「多餘、做嚟做乜」，但正如中國古語有云：千里之行，始於足下，從小做起，可以吸引更多人做更大的；酒樽輕些，碳腳步輕些，我們也飲得輕鬆自在些。