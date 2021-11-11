  • 20°C
香港時間 : 20211111日 (四) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩免檢機師確診 逾20處所強檢

愉景灣國際校120師生 需隔離至少3天

港聞版 2021/11/11

分享：

本港新冠肺炎疫情現變數，本港昨增5宗輸入確診個案。當中2人屬豁免檢疫群組的國泰貨機外籍機師，經定期強制檢測驗出確診，並帶L452R變種病毒，病毒量高，均屬近期感染，且曾走進社區，至少20個處所納入強制

...

相關文章

袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗
今日
袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗
法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針
今日
法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針
國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗
今日
國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗

你可能感興趣

袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗
今日 01:00
袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗
法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針
今日 01:00
法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針
國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗
今日 01:00
國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗
疫情 新冠肺炎 香港 疫苗 衞生防護中心 機場 國泰航空 國際學校 愉景灣

上一篇文章

特定群組人士 今起可打第3針

下一篇文章

袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？