本港新冠肺炎疫情現變數，本港昨增5宗輸入確診個案。當中2人屬豁免檢疫群組的國泰貨機外籍機師，經定期強制檢測驗出確診，並帶L452R變種病毒，病毒量高，均屬近期感染，且曾走進社區，至少20個處所納入強制

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