兩免檢機師確診 逾20處所強檢 愉景灣國際校120師生 需隔離至少3天 港聞版 2021/11/11 分享： 本港新冠肺炎疫情現變數，本港昨增5宗輸入確診個案。當中2人屬豁免檢疫群組的國泰貨機外籍機師，經定期強制檢測驗出確診，並帶L452R變種病毒，病毒量高，均屬近期感染，且曾走進社區，至少20個處所納入強制 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗 今日 袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗 法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針 今日 法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針 國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗 今日 國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗 你可能感興趣 袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗 今日 01:00 袁國勇：變種不及流感 料毋須年年打疫苗 法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針 今日 01:00 法谷長者接種 進戲院餐廳須打第3針 國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗 今日 01:00 國產mRNA加強針 獲批第3期臨床試驗 疫情 新冠肺炎 香港 疫苗 衞生防護中心 機場 國泰航空 國際學校 愉景灣