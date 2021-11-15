迎接網購平台消費旺季　誰是今年跨境電商真贏家？

網購平台年度最大的消費旺季將至，大中華市場的雙十一網購狂歡節、歐美市場的黑色星期五（Black Friday）及網路星期一（Cyber Monday），全球跨境電商平台已蓄勢待發，迎接刷新銷售量的高峰期。在疫情網購消費熱潮中，愈來愈多中小企透過電子商貿平台發展跨境業務，市場競爭愈趨激烈，中小企要穩佔市場分額，在商戰中突圍，更要主動出擊，慎選國際滙款平台，務求節省時間及成本，實現利潤最大化，為豐收期做好部署。



網購熱潮帶動商機 把握銷售激增時機



疫情期間，居家抗疫、在家工作的新常態帶動嶄新消費模式，網購已成為不少消費者的主要購物渠道，各大電商平台的銷售量亦在年底的消費旺季，錄得爆炸性的增長。2020年「雙十一」網購狂歡節，電商巨頭阿里巴巴宣布，當日實現成交額4982億元人民幣，同比增長85.62%。與此同時，Adobe 數據亦顯示，2020年美國黑色星期五的網購銷量激增22%，達到創紀錄90億美元的新高。



網購熱潮讓不少中小企敢於將目標市場放眼世界，透過愈成熟的電子商貿平台，如亞馬遜、eBay等，經營產品銷售、提供代購代運服務，甚至是經營個人的電子商店，開拓以往無法觸及的市場。但與此同時，在迎接消費旺季時，隨着銷售額愈來愈大，中小企外滙手續費及成本愈來愈高，包括來自於從海外電商平台（如亞馬遜美國站）收款的外幣，將款項轉換至港幣滙回香港時；以及向海外供應商、廠家及繳交海外銷售稅，當中的手續費及滙率差異，均會為中小企帶來無可忽視的額外成本。要在國際電子商務市場站穩陣腳，節省外滙成本顯得更為重要。



節省外滙成本 助中小企將利潤最大化



在競爭激烈的電子商務市場裡，中小企若忽略外滙風險，或需要承受貨幣兌換及轉帳費用等高成本，影響企業利潤和現金流，削弱競爭力。在10年前在香港設立分公司的環球滙款專家OFX，一直協助從事進出口業務、電商中小企處理海外銷售一切國際滙款、收款事項，為中小企帶來優惠的外滙價格以及快捷的服務，協助中小企節省成本及時間，把握分秒必爭商業機遇。



在網購的新時代裡，經營電子商務的中小企不應只專注將收入最大化，更應將目光放大，以利潤最大化為目標。OFX免手續費、平台費用及不設最低限額，更設有目標滙率提示及限價單功能，讓中小企毋須時刻緊貼市場走勢，也能鎖定心水滙率，節省外滙成本及手續費，更得心應手地開拓業務。



輕鬆轉換環球貨幣 把握分秒必爭商機



與此同時，OFX提供一個涵蓋7種常見貨幣如美金，英鎊，歐羅等的環球貨幣帳戶，讓客戶足不出戶便可開立當地貨幣帳戶，並能以具吸引力的滙率轉換不同貨幣，節省金錢和時間。相較透過傳統銀行進行滙率需顧慮營業時間，使用OFX不受時間限制，超過80%的主要貨幣交易，均於收到資金後的24小時內完成。



網購市場是24小時、全年無休的消費環境，為全方位切合中小企業的需要，OFX 24小時隨時候命，客戶可透過網上、手機應用程式或客戶服務熱綫（英語、廣東話及普通話）進行跨境全球資金收付，讓中小企輕鬆應對環球電子商貿市場。



現時OFX更免費提供諮詢服務，想要了解更多擴展海外電商市場時收付款的秘訣，請即登入OFX網站，填寫表格，將有專家聯絡你，提供專業可靠的指引和資訊，助你中消費旺季把握商機。



（資料由客戶提供）