米芝蓮2星餐廳 打造秋冬野味盛宴

天氣漸涼，正踏入深秋初冬季節，香港人會吃煲仔飯或火鍋取暖，歐洲人則會品嘗野味，因他們相信可暖胃及補身。米芝蓮2星法國餐廳Ecriture最近推出野味嘗味餐單，以多款來自世界各地的野味設計菜式，令人充滿

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