米芝蓮2星餐廳 打造秋冬野味盛宴 副刊版 2021/11/12 分享： 天氣漸涼，正踏入深秋初冬季節，香港人會吃煲仔飯或火鍋取暖，歐洲人則會品嘗野味，因他們相信可暖胃及補身。米芝蓮2星法國餐廳Ecriture最近推出野味嘗味餐單，以多款來自世界各地的野味設計菜式，令人充滿 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】天台上不只酒吧 SKYE靚景餐廳 2021/11/10 【Good Food,Good Mood@iM網欄】天台上不只酒吧 SKYE靚景餐廳 支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 2021/10/29 支持本地食材 明閣推出漁港風情美食 踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 2021/10/29 踏入深秋 品味一頓華麗白松露盛宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳 2021/10/25 【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳 【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋 2021/10/18 【Good Food,Good Mood@iM網欄】隱藏的Omakase IKI 粋 香港 日本 歐洲 設計 餐廳 美食 中環 法國 菜式 意大利