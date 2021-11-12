Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式 副刊版 2021/11/12 分享： 威士忌愛好者必會對Johnnie Walker不陌生，品牌有多種不同級數的威士忌，匠心調配的21年奢華威士忌John Walker & Sons XR 21，象徵着創辦人自1820年創立品牌以來傳統釀 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 2021/10/15 Penfolds Grange 70周年紀念 新酒Superblend隆重登場 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 2021/10/15 Peter Gago躋身《Decanter》「名人堂」 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 2021/09/10 Gordon & Macphail全球最古老80年威士忌面世 10月蘇富比拍賣 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 2021/08/13 氣候變化難為了香檳區農夫 Dom Perignon Plenitude 2陳年18年推出 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 2021/07/16 神秘月球x藝術 瑰麗酒店打造全新雞尾酒 品牌 美食 中環 菜式 魚 中菜 雞肉 威士忌 大館