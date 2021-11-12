Johnnie Walker聯乘The Chinese Library 推出威士忌配栗子菜式

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威士忌愛好者必會對Johnnie Walker不陌生，品牌有多種不同級數的威士忌，匠心調配的21年奢華威士忌John Walker & Sons XR 21，象徵着創辦人自1820年創立品牌以來傳統釀

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欄名 : Wine

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