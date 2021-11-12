軒尼詩聯乘NBA推出限量版禮盒及Pop-Up店 副刊版 2021/11/12 分享： 軒尼詩與NBA合作推出V.S.O.P NBA 21/22限量版，禮盒和樽身均印上軒尼詩及NBA標誌，同時將籃球元素演繹成簡潔有力的紅色綫條，並把軒尼詩V.S.O.P品牌的精神融入其中。配色設計上以紅與 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Green Common推出OMNI新吞拿 2021/11/09 Green Common推出OMNI新吞拿 Sugarfina推出聖誕糖果及禮盒 2021/11/09 Sugarfina推出聖誕糖果及禮盒 幼兒空手道 2021/11/09 幼兒空手道 南記粉麵推出胡椒豬肚湯雞翼米綫 2021/11/08 南記粉麵推出胡椒豬肚湯雞翼米綫 Samsung X Maison Kitsune 推出 Galaxy Watch4 及 Buds2 特別版 2021/11/08 Samsung X Maison Kitsune 推出 Galaxy Watch4 及 Buds2 特別版 品牌 設計 海港城 籃球 NBA 雞尾酒 軒尼詩