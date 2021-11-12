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軒尼詩聯乘NBA推出限量版禮盒及Pop-Up店

副刊版 2021/11/12

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軒尼詩與NBA合作推出V.S.O.P NBA 21/22限量版，禮盒和樽身均印上軒尼詩及NBA標誌，同時將籃球元素演繹成簡潔有力的紅色綫條，並把軒尼詩V.S.O.P品牌的精神融入其中。配色設計上以紅與

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欄名 : News

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