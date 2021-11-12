中國玻璃業奮發 美想要芯片靠嚇

全球芯片供應短缺，搞到美國騰騰震。話說美國商務部今年9月召開半導體峰會，打的旗號是提高芯片供應鏈透明度，解決芯片短缺危機云云，實際就向出席的國際半導體企業大廠，包括行業龍頭台灣積體電路製造公司（台積電）發出要求，叫他們填寫問卷提供信息，包括企業產能、半導體庫存、各產品銷售情況，甚至定單明細如產品交付時間、客戶信息包括前3大客戶是誰，還有上游供應商是誰、提供甚麼上游產品等，截止期限是本周一（8日）。

據報道，主要半導體芯片供應鏈大廠都「交了卷」，有的隱瞞銷售額排名前三的客戶，有的則只提交按行業使用半導體的客戶比例，而非美國要求的客戶具體交易情況。

事件中最搞笑的，是美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）強調，是這些企業「自願」上交關鍵數據，但另一邊廂又警告稱如果不交，美國可能動用《國防生產法》，言下之意即「硬上弓」，政府強行分配產品供應。她的說法被一些網友指為「無恥至極」，有人則形容美國是「國際強盜」。

芯片用途廣泛，是當下這個時代許多重要科技產品的核心，手機需要芯片、電腦要、汽車又要，沒有芯片世界各地汽車廠就將停產。美國不夠芯片，懷疑有人囤積，兼且擔心被外人全搶走自己分不到，是可以理解的，但華盛頓以應對全球芯片危機為名，向芯片相關私營企業勒索商業機密資料，還講營商自由、國際貿易自由、自由競爭嗎？市場法則不提了，卻創造了「自願」一詞的新定義。

我近日談到玻璃，玻璃和半導體有相同之處，大家的材料都包括二氧化矽，半導體和芯片是高科技產品中的必需品，玻璃同樣人人需要。上世紀，中國人缺乏大塊玻璃，自己不懂生產，後來英國人發明了今天普遍採用的「浮法」玻璃，中國派人想去學習並引進，英國人拒絕。中國想要自己沒有的東西，可以夾硬逼人給予嗎？像美國叫人交出商業機密那樣？

上世紀80年代，不少人在枱上放一塊大玻璃，尤其辦公枱，我也經歷過，這是為甚麼呢？當時桌子木質不太好，木面不夠硬，寫字時鋼筆尖一用力，就會把桌子劃出一道痕；墊一塊玻璃，則又平又硬，不會刮花。

相比外國，中國打字技術發展較為落後，打字機及電腦普及較遲，在仍然用筆書寫的年代，人人都想要平板玻璃來鋪桌面，玻璃技術就很重要。不要小覷平板玻璃，它曾是中國最拿得出來見人的工業成就之一。

引入技術被拒中國自產「浮法」玻璃

70年代之前，中國所有平板玻璃不外乎先把玻璃加熱到半溶化，處於液體和固體間狀態，然後以機械弄出平面，和小孩子玩泥膠差不多，需要切小塊再打磨才真正平整，大塊的平板玻璃都是奢侈品。

50年代末，英國人率先想出用「浮法」生產平板玻璃，就是把玻璃液體倒在液體錫上面，在重力作用下，玻璃液的上下表面都能平整，再冷卻玻璃液形成平板。當時英國人的「浮法」玻璃生產綫，開始生產廉價而大塊平板玻璃，中國提出想學被英國拒絕後，決定自己從零開始，在洛陽玻璃廠做。

從1958年英國人發明「浮法」工藝，到1971年洛陽「浮法」玻璃成功投產，中間只有13年。在沒有外國技術援助下，工藝從頭到尾自主開發，中國誕生世界3大「浮法」工藝之一，生產出全球先進的玻璃，「浮法」玻璃更平整、更結實。

在具技術含量的大宗工業品中，平板玻璃是第一種橫掃世界的中國貨。80年代末，中國平板玻璃產量已是世界第一，比鋼產量世界第一還早8年。

說回半導體之爭，全球半導體製造市場80%份額被亞洲企業佔領，主要是台灣和南韓，美國企業則由佔全球半導體製造業大約37%，到現在降至估計約10%。美國通過掌握全球半導體供應鏈情況，搞清楚半導體市場的「去美化」程度，為推動本國未來新的芯片業戰略創造條件，完全可以明白，但不能像「爛仔」，夾硬拿人家的東西，給自己好處。

中國人當年在玻璃枱面上認真工作、苦心創作，看似平常但得來不易的玻璃，透出那個年代樸素而又積極向上的情懷；美國如今為了得到半導體和芯片，卻反映出她有點壞，無所不用其極，半遮面的語言偽術蠻招，道出了成何體統的美國心胸，令人稱奇。美國的玻璃心很脆弱，整天疑神疑鬼、驚人夾計，串同令她拿不到半導體，怕受傷害之下露晒底。