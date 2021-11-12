尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽

每人也有一套屬於自己的校園回憶，校歌可說是聯繫着母校各屆畢業生的共同鑰匙。香港除了有人才輩出的名校，村校也曾經如雨後春筍般出現，這個《歌山水樹人：村校記憶展》，透過舊生分享、文物展示及一首首校歌，將昔

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