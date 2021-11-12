尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 副刊版 2021/11/12 分享： 每人也有一套屬於自己的校園回憶，校歌可說是聯繫着母校各屆畢業生的共同鑰匙。香港除了有人才輩出的名校，村校也曾經如雨後春筍般出現，這個《歌山水樹人：村校記憶展》，透過舊生分享、文物展示及一首首校歌，將昔 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 今日 九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 2021/11/09 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 2021/11/06 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 2021/11/06 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 2021/11/05 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 學校 小學 青衣 展覽