九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲

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韓劇、韓國電影及韓星仍然主宰全球潮流，可見韓流人氣仍然高企。這個由文化體育觀光部、韓國內容振興院、海外文化宣傳院及駐香港韓國文化院共同策劃的《立體想像中的韓國》（Korea Cubically

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欄名 : 本地遊

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