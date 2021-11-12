九龍灣韓國沉浸式展覽 上流寄生族VR體驗及旅遊互動遊戲 副刊版 2021/11/12 分享： 韓劇、韓國電影及韓星仍然主宰全球潮流，可見韓流人氣仍然高企。這個由文化體育觀光部、韓國內容振興院、海外文化宣傳院及駐香港韓國文化院共同策劃的《立體想像中的韓國》（Korea Cubically ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 今日 尋覓香港村校回憶 校歌主題藝術展覽 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 2021/11/09 荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩海盜船彈床 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 2021/11/06 YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」 奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 2021/11/06 初秋遊走何文田四山 指點歷史回到九龍開埠時 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 2021/11/05 三棟屋博物館大翻新 聲音主導非物質文化遺產展覽 展覽 南韓 遊戲