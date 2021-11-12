發霉哈密瓜拯救地球！

這既是不可思議，也是千真萬確的。

一九二八年，英國Alexander Fleming教授，無意中發現霉菌有抵抗細菌生長的能力，他培植的細菌能被霉菌剋制，故此，他便從這霉菌中提煉出世上第一種抗生素--盤尼西林（學名：Penicillin）。

提煉只是第一步，生產是挑戰，大量生產是更大挑戰。一九三九年牛津大學開始着手第一批盤尼西林生產，在Howard Florey教授領導下，嘗試在不同媒介和環境下培養霉菌，但花上九牛二虎之力，才能生產小量盤尼西林。結果，直到一九四○年才有足夠分量醫治一個病人，首位病者是位四十三歲的警察，臉部受傷引發大膿瘡，實驗性使用後大有改善，但可惜盤尼西林只夠數天使用，病人最終不治。

二次世界大戰爆發，無數軍人受傷受感染，盤尼西林是救命希望，大量生產的首要任務，轉移到美國的藥廠、國家研究院和農業部也加入研究，發現最大問題是所使用的霉菌生產量極低，就算改善提煉方法也未能達到大量生產目的。

哈密瓜終於出場，美國農務部的Robert Coghill博士，某日在華盛頓附近的Peoria市場，留意到金黃色的發霉哈密瓜，他也參與盤尼西林研究，便決意帶回實驗室，高興地發現這是產量極高的盤尼西林霉菌，也成了大量生產的基本元素。

小故事改變世界，你的小故事也可能不知不覺地改變世界。