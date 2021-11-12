人生應有的 priority

人的時間和精力有限，不可能對每個人都有同等的關懷和付出，故應當有priority（重要排序），而且有對least priority（最低優先級）say no的智慧。但想做好好先生或好好小姐者之通病是，害怕得失任何人，故他們：

一、只有他人的想法，沒有自己的想法。

二、沒有priority概念，係人搵親佢都係priority，於是乎，搞到自己終日忙於別人之大小事，卻對自己人生品質的提升毫無幫助。

三、無priority即是無中軸，一個沒有中軸的人生，亦是一個不知方向、只為他人而活的人生，這也是太想做好好先生或好好小姐的盲點。問他們想點？他們會答：「其實我都唔知自己想點。」自己知想點但不知其法，人家尚可幫一把，但若連自己都唔知自己想點，咁真係幫你唔到。

把自己的時光和精力透支在不相干／不值得的人身上，只有毫無priority概念的人才會做。我深信並奉行，人應該是要有重要排序的，我對心愛的家人、伴侶和朋友，擺明偏心，絕對有優先權，我甚至覺得是對他們負責的行為，皆因若對不相干的人都同樣赴湯蹈火，我就是犧牲了自己本應給我愛的人之精力、專注和愛心。很desperate要做到個個都想討好得盡善盡美的好好先生／小姐，必須自問：做人如此無priority，是基於愛心爆棚？怕得失人？抑或人生缺乏中軸？

面對最低priority、不（再）相干、不重要的人，要有拒絕和say no的智慧。我人生重要排序高低分明，有些人是無法不把他打入最低priority之列的，皆因凡事只諗自己，搵親你都必有所求，無次例外，搵你之日就是（又）搵你笨之時，幫佢又當奉旨，幫完佢又無件事，這類人，樂於透支別人去成就自己，與之為伍，身心虛耗，故必須拒絕。開不了口？網上有句話很好：「當你不好意思拒絕別人時，只要想想他們為何好意思為難你？」自然就能理直氣壯地say no。