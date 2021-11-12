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Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐

副刊版 2021/11/12

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位於圓方的泰國餐廳Mango Tree開業9周年，餐廳推出3款優惠套餐，於午餐、下午茶、晚餐時段供應。另外凡兩位惠顧任何9周年套餐，更送$99現金券兩張以供下次惠顧享用。

3款主題套餐包括午市的5道菜經

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欄名 : 新鮮熱辣

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