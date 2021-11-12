Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 副刊版 2021/11/12 分享： 位於圓方的泰國餐廳Mango Tree開業9周年，餐廳推出3款優惠套餐，於午餐、下午茶、晚餐時段供應。另外凡兩位惠顧任何9周年套餐，更送$99現金券兩張以供下次惠顧享用。 3款主題套餐包括午市的5道菜經 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 今日 Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 2021/11/10 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 2021/11/10 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 2021/11/08 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 2021/11/08 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 香港 日本 設計 餐廳 美食 魚 蛋 甜品 海鮮 泰國