Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐

位於圓方的泰國餐廳Mango Tree開業9周年，餐廳推出3款優惠套餐，於午餐、下午茶、晚餐時段供應。另外凡兩位惠顧任何9周年套餐，更送$99現金券兩張以供下次惠顧享用。

3款主題套餐包括午市的5道菜經

...