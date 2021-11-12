Chop Chop食神叉燒 推秋冬時令煲仔飯 副刊版 2021/11/12 分享： 最近氣溫下降，大家都喜歡食暖笠笠的煲仔飯，故此坊間食店相繼推出這款禦寒美食。傳統粵菜燒味餐廳Chop Chop食神叉燒便推出全新秋冬時令煲仔飯，共有8款口味，由即日起至2022年2月供應。 一系列的煲仔 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 今日 Mango Tree圓方店 開業9周年推優惠套餐 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 2021/11/10 香港會議展覽中心 推出8道菜大閘蟹宴 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 2021/11/10 Porterhouse Seafood & Steak 推出兩款感恩節滋味套餐 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 2021/11/08 星巴克推出4款冬日飲品 伴你倒數聖誕節 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 2021/11/08 御名園全新花膠響螺宴 Togetda預訂可享5折優惠 香港 日本 設計 餐廳 美食 魚 蛋 甜品 海鮮 泰國