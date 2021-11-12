人民幣國際化的前因後果

人民幣國際化，即人民幣可在國際市場中自由兌換，是人民幣變成國際貿易交易媒介，以及成為其他國家外滙儲備的先決條件，這兩個都是中央政府所希望達到的目標；在中美關係惡化後，人民幣國際化的壓力更大，甚至已變成國家安全的一個重要環節。

中央政府若真要加快推動人民幣國際化，她要面對甚麼問題？

貨幣3大特性 只能三選二

滙率與貨幣的基本原理告訴我們，一國的貨幣制度無可避免地要受到所謂的「三元悖論」（Impossible Trinity）所規範。這悖論指出，資金自由流動、滙率穩定、貨幣政策自主權三者，在任何情況下都絕不可能共存，3個特性最多只能選擇2個。

中國此等主權大國，絕不會放棄貨幣政策的自主（例如香港的聯繫滙率制度便沒有貨幣政策自主，貨幣量的多寡是被動的），那麼餘下的選項，只能是資金自由流動與滙率穩定二者選一。現時中國選了滙率穩定一項，那麼便不可能讓資金自由流動，亦即不會容許其無限制地兌換。假如中國選擇人民幣在國際上可自由兌換，那麼滙率便會有一定的波幅。魚與熊掌，不可兼得，怎麼辦？

滙率有波動不是壞事，若這只是市場的一些調整，甚至可防止貿易盈餘或赤字失控，但一國的貨幣中有一特性，使它與普通貨物的市場有很大分別。貨幣本身是一張張紙，並無內在價值，我們願意持有它，只是因為相信這些紙張（或在銀行帳戶中的數字）可換取到一些有使用價值的商品。

假如有小部分人對此貨幣的前景突然失去信心，認為它會貶值，隨時可將此貨幣全部沽出，引致滙率動盪；其他人本來並不悲觀，但為求自保，也會被迫加入沽售行列，最終滙率可能完全失控，就如一間本來健康的銀行，也會因謠言而被擠提般崩潰。因此，世界各國的中央銀行都不會對滙率的波動掉以輕心，常要用貨幣政策作出調整。

長遠而言，人民幣會因中國的國力上升，以及滙價被低估而升值，但中短期卻難說得很。若人民幣可自由兌換，以中國國力的蒸蒸日上，必會有國家把它用作外滙儲備的一部分，這當然會為中國帶來好處；就如現時的美國，開動印鈔機便可用以換取別國的貨物一樣，別國拿到你的貨幣，也只是將其放在倉庫中不動。

倘人幣成儲備貨幣 將削美元霸權

換言之，若人民幣可自由兌換，進而成為儲備貨幣，美元的霸權地位會受侵蝕，美國會想辦法衝擊人民幣的滙價，使其波幅增大，從而減低各國持有人民幣的意慾。

人民幣國際化後，亦有可能成為國際貿易上通用的貨幣，即買賣時可用人民幣計價及支付，這對美元霸權又是另一威脅。現時不少國家若不得美國歡心，美國可禁止這些國家使用美元作交易媒介，伊朗、俄羅斯等都吃過苦頭，甚至孟晚舟事件，也與美元霸權脫不了關係。

若人民幣國際化，不少交易都用人民幣進行，例如可用人民幣買入石油，那美元作為美國政府的武器，威力便會大減，美國政府當然不會樂見此事。製造機會，鼓動一些炒家去衝擊人民幣，是美國的戰略師可設計的事情，各國愈是見到人民幣波動，不敢沾手，美元霸權被侵蝕的程度便愈低。

幣量大儲備足 美難衝擊

不過，要買空或賣空人民幣，其實都不容易。人民幣現時的M2總量約等於36.13萬億美元，比美國的總貨幣量20.98萬億美元還大得多，再加上中國有3.2萬億美元和6,264萬安士黃金作儲備，只要體制設計及貨幣政策不出問題，重創人民幣是極其困難的任務。

也要指出，人民幣國際化只是走向儲備貨幣的第一步，要各國普遍使用人民幣作外滙儲備或交易媒介，仍要很長時間。在上世紀初，美國國力已超越英國，但也要到第二次大戰後，美元才明顯凌駕在英鎊之上。為何要如此長時間？當世界習慣了用一種貨幣作買賣時，突然有一個國家要用另一種貨幣，很易會造成不便，大家都不適應，不想改變。

中國要打破國際上使用美元的習慣，所用的招數似乎是靠方便。人盡皆知，內地的電子支付深入民間，非常方便，現時連日常交易也少用實體貨幣。但內地的電子支付系統是商業機構建立起來，公信力不及中央銀行，人民銀行推動的數碼貨幣，便正好解決這問題。

既然當人民使用過電子貨幣後，很快便領略其方便性，在國際收支上，同樣情況也可能出現。中國現時商營的電子支付系統，已足可支持14億人民頻繁的日常買賣，就算將其擴充到80億世界人民的日常買賣，在電腦運算上也不算是很難的事，何況只是要處理大宗的國際貿易？現時國際上輔助外滙交易的SWIFT等系統，技術上可能已過時，中國正好有條件逐漸進入電子支付市場，前途無限；但這同時又會動了美國的乳酪，美國不反撲，幾稀矣！

▲ 若人民幣可自由兌換，進而成為儲備貨幣，美元的霸權地位會受侵蝕，作為美國政府的武器亦會威力大減。（法新社資料圖片）