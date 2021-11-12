Telegram終歸要推送廣告

曾經因為WhatApp修改私隱條款而受惠的Telegram，一直標榜重視個人私隱和沒有廣告，最近還是推出了廣告推送服務，希望收入足以讓平台自給自足，繼續為5億用戶提供免費服務。

Telegram的廣告只會在擁有超過1,000人的頻道內推送，不會出現在聊天列表、個人信息或群組中，廣告商可以根據主題和語言選擇投放頻道，廣告以160個字母為上限，不能附有外部連結，不會追蹤用戶以推送個人化廣告。

Telegram雖說不以演算法推送個人廣告，是為了不影響用戶體驗，但演算法本來就是根據用戶的喜好來推送廣告，為廣告商找適合的受眾，為用戶推送適合的廣告。Telegram的廣告模式不但令廣告不夠精準，也令用戶接觸到沒興趣的產品廣告，用戶體驗是否更好，真的見仁見智。

如果用戶不想看廣告，也可以「課金」避廣告，支付費用便可以關閉廣告推送，但這功能仍在開發階段，也沒有提及所需金額。

其實天下間哪有免費午餐？免費服務背後一定有人在支付費用，如果創辦人仍在默默支付的話，也只是時間問題，當用戶有足夠的商業價值時，還是會賣給廣告商。

Telegram的商業模式，也許會成為媒體或社交平台的主流商業模式，用戶起碼有選擇，想免費使用的話便要看廣告，不然就惟有自己付費了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》