【ESG聚焦】減排低碳成全球共識　看好全球再造金屬需求

▲ 蘇漢看好全球的再造金屬市場，對公司發展前景充滿信心。

環保減排已經是全球各國的共識，本港上市的齊合環保集團（00976）是中國最大的廢金屬回收公司，亦是全球最大的廢金屬回收上市公司之一，執行董事兼行政總裁蘇漢（Rafael Suchan）表示，以再造金屬作工業原材料，將有效減少開採金屬時所製造的碳排放。他明言全球企業將會因應各國的環保減排政策而要制定對應對策，包括在物料採購和生產過程中減少碳排放，因此再造金屬將愈來愈獲得重視，對公司而言市場發展空間非常龐大。



中國身為全球碳排放量最高的國家，近年也嚮應全球的減排倡議。國家主席習近平於今年公布碳中和目標後，中國的環保產業更加廣受關注。蘇漢指出，每生產一噸鋼鐵便會產生1至2噸二氧化碳，假如工業用原材料均是來自再造金屬，有效減少介乎65%至90%的碳排放，所以他預期中國對再生金屬的需求將會上升，對於齊合環保集團而言是龐大商機。他又稱，原材料生產在近年已經被視作碳排放的主要元兇，歐洲的企業為了嚮應減排，陸續改用再生原材料作替代，減少消耗一手原材料。



蘇漢強調減排已經是全球共識，而過去接近兩年肆虐的新冠肺炎病毒，更令很多民眾反思過去的生活模式，包括日常生活所接觸的原材料是如何生產。他認為中國和歐洲政府有決心減排，有信心中歐均能夠完成所設定的減排目標。



蘇漢分享到，齊合環保集團全資子公司順爾茨集團自2020年進入到中國，積極開拓中國市場。 2021年5月，順爾茨集團與中國最大的鋁製造商宏橋集團合資建設的金屬回收產業園已正式奠基。該產業園總投資15億元，定位於建設國內乃至國際最高標準產業園。 2021年11月，齊合環保集團宣布將與其子公司順爾茨集團在浙江台州新增投資2.43億元，新建一個報廢汽車資源化及動力鋰電池綜合利用智能化工廠，本項目是順爾茨集團進入中國後的第二大項目，致力於打造以報廢汽車資源化處理為核心的閉環產業模式，助力中國綠色循環經濟發展。



齊合環保集團成立於2008年，2010年成為港交所主板的上市公司，其後分別收購德國金屬回收商Scholz Holding GmbH和美國金屬回收商Liberty Iron & Metal, LLC，使整個集團的業務遍及亞洲、歐洲和美洲大陸，銷售和營運網絡涵蓋中國內地、香港、印度、泰国、馬來西亞、德國、波蘭、奧地利、捷克、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、美國和墨西哥等。



始於香港 望帶動本港環保回收業長足發展



齊合環保集團現時的香港業務，由子公司齊合綠色環保有限公司（下稱齊合綠色環保）負責。齊合綠色環保亦是本港著名大型廢金屬回收商，主力回收廢鐵、廢銅和廢鋁，加工去除雜質後運往中國內地，變成再生鐵、再生銅和再生鋁，內銷予工業買家。



齊合綠色環保總經理雷永雄（Samson）稱，齊合綠色環保與一眾齊合環保集團的子公司在全球設有240個回收站或廢金屬加工工場，每年回收約480萬噸廢金屬，種類包括黑色（non-ferrous）及有色（ferrous）廢棄金屬、廢棄汽車、電子廢物和廢棄潤滑油，而經過淨化和提煉後，公司會製造出再生鐵、再生鋁和再生銅，賣予對原材料有需求的工廠或其他工業買家。他不諱言：「現時齊合綠色環保負責處理的，均是來自歐洲的廢金屬，在香港經過加工以滿足國內的廢金屬入口標準後，便運往母公司在國內的工場製造出再生金屬。由於現時銅和鋁的供應緊張，價格偏高，因此市場對再生銅和再生鋁有需求。」

▲ 齊合綠色環保早前與EcoSmart星火能源合作，興建全港單一最大型太陽能發電系統，所製造的電力透過中華電力電網輸出。

齊合綠色環保現時也是「綠在區區」計劃成員之一，負責非受管制類電器回收，包括電飯煲、熱水壺等的小家電。「我們把回收的小家電按不同種類來處理，經自動化設備拆解、破碎及分選後，可循環再用的回收物料便會交由下游的本地回收商。」雷永雄說：「從2019年起，齊合綠色環保已開始協助環保署，提供非受管制類的電器收集、拆解及回收服務，到目前為止，已協助全港33個『綠在區區』社區回收站回收及處理超過1,000公噸的廢棄電器，為嚮應環保署推動的本地回收工作出一分力，及減輕堆填區的負荷。」



憑藉豐富的化工業營運管理經驗 帶領集團拓展新商機



蘇漢在2020年3月出任齊合環保集團行政總裁，在此之前他在著名的德國化工企業朗盛集團擔任區域高層職位。他強調，朗盛集團為客戶製造適合的化學物質，過程中他理解到大企業近年不斷受到政府施加壓力，必須履行更嚴格的一手原材料採用標準，特別是金屬原材料，以滿足政府的環保減排政策，令他意識到再造金屬將會廣受大企業青睞。他舉以往的經驗來說，指出以前大企業會使用一手金屬來製造染料，隨着減排趨勢盛行，已逐漸改用廢金屬來提煉染料。



他也不忘提到，全球數碼轉型將令電子產品的數量急增，變相可回收的電子產品數量亦會上升，但現時全球只有20%的電子產品獲回收再造，而每款電子產品均蘊含不少有回收價值的金屬，所以不論對集團以至全球的金屬回收業而言，市場潛大是非常大，這令他對集團的未來發展抱有信心。



(特約)